Ключевые моменты:

Жители Одесской области могут получить до 19 400 грн на отопление твердым топливом.

Помощь предназначена владельцам частных домов без газового и централизованного отопления.

Приоритетное право имеют участники боевых действий, люди с инвалидностью, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, многодетные семьи и одинокие пенсионеры.

Для оформления необходимо подтвердить использование дров или угля и подать документы в Пенсионный фонд.

Прием заявок продлится до 17 августа 2026 года.

Кому государство поможет подготовиться к зиме

Жители Одессы и Одесской области, отапливающие свои дома дровами или углем, могут подать заявку на государственную денежную помощь к новому отопительному сезону. Добавим, что максимальный размер выплаты одного домохозяйства в 2026 году составляет 19 400 гривен.

Поддержка предусмотрена для владельцев частных домов, которые не подключены к централизованному теплоснабжению или газовым сетям и используют исключительно твердое топливо для обогрева жилья.

В Пенсионном фонде Украины , что помощь оказывается в форме жилищных субсидий и льгот. Первоочередное право на ее получение имеют отдельные категории граждан, в частности:

участники боевых действий;сообщили

люди с инвалидностью;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

многодетные семьи;

одинокие пенсионеры.

Однако обязательным условием является документальное подтверждение того, что домохозяйство действительно использует дрова или отопительный уголь.

Для жителей территорий, расположенных поблизости от линии фронта, могут действовать повышенные выплаты. Благодаря международным программам поддержки, максимальная сумма помощи для таких домохозяйств составляет 19 400 гривен. Список получателей и территорий, на которые распространяется эта программа, определяют местные военные администрации.

Следует отметить, что при расчете субсидии учитывается норматив в 2 тонны твердого топлива в год для одного домохозяйства. Предельная стоимость одной тонны составляет 4602,57 гривны, то есть расчетная сезонная стоимость топлива составляет около 9205 гривен. Субсидия покрывает разницу между этой суммой и обязательным платежом семьи.

Для граждан, имеющих право на льготы, действуют отдельные нормы. Они рассчитываются на основе 1 тонны топлива в год, а размер компенсации зависит от льготного статуса. К примеру, участники боевых действий могут получить 75% скидки.

Как получить средства

Чтобы получить средства, необходимо подать документы в территориальные органы Пенсионного фонда Украины. Для оформления необходимо предоставить:

заявление;

декларацию о доходах;

документы, подтверждающие право на льготу (при наличии);

банковские реквизиты (IBAN);

акт обследования жилищных условий – в отдельных случаях.

Прием заявок продлится до 17 августа 2026 года. После проверки поданных документов будет принято решение о назначении выплаты, а средства будут перечислены на банковский счет заявителя.

Напомним, что за нескошенные сорняки и дикую растительность у домов предусмотрены штрафы. Для граждан штраф составляет от 340 до 1360 грн, для должностных лиц и ФЛП – от 850 до 1700 грн. Владельцы и пользователи земельных участков обязаны ухаживать за прилегающей территорией, даже если не проживают по этому адресу.