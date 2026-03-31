Ключевые моменты:

  • КП «Теплоснабжение города Одессы» получило новую запорную арматуру большого диаметра.
  • Оборудование предназначено для капитального восстановления и повышения надежности теплосетей города.
  • Новая арматура позволит эффективнее управлять потоками теплоносителя и быстрее ликвидировать аварийные ситуации.

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) сообщило о получении важного технического груза: в рамках международного сотрудничества городу передали запорную арматуру диаметром от 200 до 700 мм.

КП «Теплопостачання міста Одеси» отримало нову запірну арматуру великого діаметра

Это оборудование является критически важным для работы теплового хозяйства. Арматура таких диаметров используется на магистральных трубопроводах и позволяет оперативно управлять распределением тепла, а также минимизировать потери при проведении ремонтных работ.

КП «ТГО» получило партию оборудования при поддержке Tetra Tech ES и проекта SPARC

Реализация этой поставки стала возможной в рамках проекта международной технической помощи «Обеспечение энергоснабжения, повышение устойчивости и соединения» (SPARC) при поддержке компании Tetra Tech ES, Inc.

В одесской мэрии также отмечают, что обновление технической базы ТГО – это один из ключевых этапов подготовки города к будущим нагрузкам на энергосистему.

Напомним, в Одессе официально завершается отопительный сезон – уже с сегодняшнего дня, 31 марта, подача тепла в жилые дома будет полностью прекращена.

