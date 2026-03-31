Ключевые моменты:

КП «Теплоснабжение города Одессы» получило новую запорную арматуру большого диаметра.

Оборудование предназначено для капитального восстановления и повышения надежности теплосетей города.

Новая арматура позволит эффективнее управлять потоками теплоносителя и быстрее ликвидировать аварийные ситуации.

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) сообщило о получении важного технического груза: в рамках международного сотрудничества городу передали запорную арматуру диаметром от 200 до 700 мм.

Это оборудование является критически важным для работы теплового хозяйства. Арматура таких диаметров используется на магистральных трубопроводах и позволяет оперативно управлять распределением тепла, а также минимизировать потери при проведении ремонтных работ.

Реализация этой поставки стала возможной в рамках проекта международной технической помощи «Обеспечение энергоснабжения, повышение устойчивости и соединения» (SPARC) при поддержке компании Tetra Tech ES, Inc.

В одесской мэрии также отмечают, что обновление технической базы ТГО – это один из ключевых этапов подготовки города к будущим нагрузкам на энергосистему.

Напомним, в Одессе официально завершается отопительный сезон – уже с сегодняшнего дня, 31 марта, подача тепла в жилые дома будет полностью прекращена.