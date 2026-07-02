Ключевые моменты:

Общая сумма средств составляет 35 млн евро, из которых 10 млн евро — это безвозвратный грант от Еврокомиссии, а 25 млн евро — кредит от ЕБРР на 13 лет.

Если Одесса откажется от кредита после подписания предварительного соглашения, городу придется выплатить ЕБРР около 70 тысяч евро компенсации за работу консультантов.

Помимо тепла, бюджетная комиссия согласовала дополнительные внутренние кредиты для ЖКС на общую сумму более 264 миллионов гривен.

Кредит от ЕБРР для Одессы: на что пойдут евро и какие условия выдвинул банк

Постоянная комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета согласовала предварительный этап привлечения 25 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Эти средства вместе с 10 млн евро гранта от Европейской комиссии должны пойти на глобальное обновление теплосетей и закупку когенерационного оборудования для повышения надежности отопления в городе.

Чиновники мэрии подчеркивают: сейчас речь идет не о подписании финального кредитного соглашения, а лишь о старте подготовительного процесса. Полученное решение позволит ЕБРР привлечь независимых консультантов для проведения обязательного технического аудита. Именно они определят точный перечень работ.

Кредит рассчитан на 13 лет с трехлетним льготным периодом для тела кредита, однако проценты за пользование деньгами Одесса будет обязана платить с самого начала. Предварительная ставка составит около 3,5% годовых в евро с привязкой к шестимесячному индикатору EURIBOR.

Когда ждать результатов и что будет в случае срыва сделки

Проект модернизации рассчитан на длительную перспективу, поэтому мгновенного эффекта одесситы не почувствуют. Ожидается, что Совет директоров ЕБРР рассмотрит документы в августе 2026 года, а само финансирование может поступить в конце октября или начале ноября. Из-за старта отопительного сезона основные работы развернутся только весной, а пик освоения средств придется на 2027–2028 годы.

В ходе обсуждения депутаты подняли важный вопрос финансовых рисков. Если Одесса подпишет подготовительное соглашение, а затем по каким-то причинам откажется от самого кредита, городу придется компенсировать банку расходы на аудиторов — а это около 70 тысяч евро.

Если же сделка состоится, эту сумму просто включат в общий пакет финансирования. Также в мэрии заверили, что тепловые сети города не собираются передавать частному оператору — КП «Теплоснабжение города Одессы» останется в собственности города.

Одобрены миллионные кредиты для коммунальщиков

Параллельно с международным мегапроектом бюджетная комиссия единогласно поддержала привлечение льготного кредита для коммунальных предприятий города. Средства распределили следующим образом:

КП «Одесгорэлектротранс» получит 136,8 миллиона гривен;

ЖКС «Черноморский» — 46,5 миллиона гривен;

ЖКС «Фонтанский» — 60,8 миллиона гривен;

ЖКС «Порто-Франковский» — 20,2 миллиона гривен.

Окончательное решение по привлечению как европейских миллионов для теплосетей, так и гривневых кредитов для ЖКС, должны принять депутаты в ходе ближайшей сессии Одесского городского совета.

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