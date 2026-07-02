Ключевые моменты:
- Общая сумма средств составляет 35 млн евро, из которых 10 млн евро — это безвозвратный грант от Еврокомиссии, а 25 млн евро — кредит от ЕБРР на 13 лет.
- Если Одесса откажется от кредита после подписания предварительного соглашения, городу придется выплатить ЕБРР около 70 тысяч евро компенсации за работу консультантов.
- Помимо тепла, бюджетная комиссия согласовала дополнительные внутренние кредиты для ЖКС на общую сумму более 264 миллионов гривен.
Кредит от ЕБРР для Одессы: на что пойдут евро и какие условия выдвинул банк
Постоянная комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета согласовала предварительный этап привлечения 25 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Эти средства вместе с 10 млн евро гранта от Европейской комиссии должны пойти на глобальное обновление теплосетей и закупку когенерационного оборудования для повышения надежности отопления в городе.
Чиновники мэрии подчеркивают: сейчас речь идет не о подписании финального кредитного соглашения, а лишь о старте подготовительного процесса. Полученное решение позволит ЕБРР привлечь независимых консультантов для проведения обязательного технического аудита. Именно они определят точный перечень работ.
Кредит рассчитан на 13 лет с трехлетним льготным периодом для тела кредита, однако проценты за пользование деньгами Одесса будет обязана платить с самого начала. Предварительная ставка составит около 3,5% годовых в евро с привязкой к шестимесячному индикатору EURIBOR.
Когда ждать результатов и что будет в случае срыва сделки
Проект модернизации рассчитан на длительную перспективу, поэтому мгновенного эффекта одесситы не почувствуют. Ожидается, что Совет директоров ЕБРР рассмотрит документы в августе 2026 года, а само финансирование может поступить в конце октября или начале ноября. Из-за старта отопительного сезона основные работы развернутся только весной, а пик освоения средств придется на 2027–2028 годы.
В ходе обсуждения депутаты подняли важный вопрос финансовых рисков. Если Одесса подпишет подготовительное соглашение, а затем по каким-то причинам откажется от самого кредита, городу придется компенсировать банку расходы на аудиторов — а это около 70 тысяч евро.
Если же сделка состоится, эту сумму просто включат в общий пакет финансирования. Также в мэрии заверили, что тепловые сети города не собираются передавать частному оператору — КП «Теплоснабжение города Одессы» останется в собственности города.
Одобрены миллионные кредиты для коммунальщиков
Параллельно с международным мегапроектом бюджетная комиссия единогласно поддержала привлечение льготного кредита для коммунальных предприятий города. Средства распределили следующим образом:
- КП «Одесгорэлектротранс» получит 136,8 миллиона гривен;
- ЖКС «Черноморский» — 46,5 миллиона гривен;
- ЖКС «Фонтанский» — 60,8 миллиона гривен;
- ЖКС «Порто-Франковский» — 20,2 миллиона гривен.
Окончательное решение по привлечению как европейских миллионов для теплосетей, так и гривневых кредитов для ЖКС, должны принять депутаты в ходе ближайшей сессии Одесского городского совета.
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