Ключевые моменты:

Одесская область приняла еще 87 переселенцев из Донецкой области, среди которых дети, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Все они получили временное жилье и поддержку в Болградском, Подольском и Раздельнянском районах.

С 2014 года регион стал новым домом для более 220 тысяч внутренне перемещенных лиц.

По данным Одесской ОВА, только за август и сентябрь 2025 года в Одесскую область прибыли еще 87 жителей Донецкой области, эвакуированных из Мирнограда, Доброполья и Константиновки. Среди них — четверо детей, 41 пенсионер и 18 человек с инвалидностью.

Все они получают временное жилье, помощь и поддержку в Болградском, Подольском и Раздельнянском районах.

“Мы координируем весь процесс — от встречи до перевозки, размещения и предоставления необходимой информации по оформлению статуса ВПЛ”, — сообщили в администрации.

В ОГА отмечают, что регион готов принять еще внутренне перемещенных лиц, обеспечив им безопасность и достойные условия временного проживания.

С 2014 года Одесская область уже стала новым домом для более 220 тысяч переселенцев, включая почти 50 тысяч детей и свыше 32 тысяч пенсионеров.

Историю семьи из прифронтового поселка на Днепропетровщине, которая недавно переехала в Одесскую область, читайте в нашем материале: О большой семье Семенюков: Как переселенцы обживаются в Одесской области