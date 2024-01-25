Коммуналка и помощь: почему эти вопросы переселенцы чаще решают с юристами

За разъяснениями мы обратились к помощнице юриста сектора «Балтское бюро правовой помощи» Карине Кучмий.

Наталья Ч.: «Дом был разбомблен 2 марта 2022 года, его почти два года как нет, а на Вайбер приходят платежки за газ и электричество».

В случае, если жилье потребителя разрушено в результате ведения военных (боевых) действий и, соответственно, коммунальные услуги и услуга по управлению многоквартирными домами по этим причинам потребителю не предоставляются (не предоставлялись), плата за эти услуги не начисляется.

У каждого потребителя есть базовый договор о предоставлении услуг с компанией поставляющей услуги. Он подписывается лично или заключается автоматически. В договоре должны быть прописаны форс-мажорные обстоятельства. Война — это форс-мажорное обстоятельство, когда независимо от желания потребитель не может выполнить обязательства по оплате услуг.

Как сообщить о форс-мажорных обстоятельствах

сообщить компании (письменно), что у потребителя разрушено или повреждено жилье и это является форс-мажорным обстоятельством;

приложить к обращению доказательства (ими могут быть акт о пожаре или акт о повреждении имущества, справка от местных властей и желательно несколько фотографий).

У поставщика услуг можно запросить договор о предоставлении услуг. Если в нем нет строки о форс-мажорных обстоятельствах, то можно ссылаться на решение Торгово-промышленной палаты Украины. По нему, военная агрессия рф признана чрезвычайным и неотвратимым событием, а следовательно, форс-мажорным обстоятельством.

На основании этого должны прекратить начислять платежи за услугу.

Обращение лучше отправлять по почте и сохранять накладную об отправке, далее это будет доказательством факта отправки обращения.

Если в течение 30 дней реакции нет, нужно обращаться в суд с гражданским иском.

Алена С.: «На электронную почту приходят квитанции за газ ежемесячно. Жилье в оккупации».

Если Ваше жилье расположено на временно оккупированной территории или на территории ведения боевых действий, с вас не будут взимать задолженность за оплату, образованную после 24 февраля 2022 года, в течение периода от даты начала до даты завершения боевых действий или временной оккупации территорий. Взимать долги за ЖКУ запрещается до отмены или прекращения военного положения.

Свое отсутствие вы должны подтвердить официально, обратившись к поставщику и предоставив одну из справок:

справку о месте жительства;

справку внутренне перемещенного лица ;

документ о временном убежище в иностранном государстве;

справку о прохождении лечения, обучения или военной службы.

Что делать, если платежки переселенцам все же приходят

Начисление оплаты за коммунальные услуги в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя можно приостановить такими способами:

при наличии установленных счетчиков ежемесячно передавать исполнителю коммунальной услуги онлайн те же показатели;

при отсутствии счетчиков обратиться с заявкой к исполнителю коммунальной услуги о временном ограничении газоснабжения (водоснабжения) и заключить соответствующий договор. На основании договора исполнитель коммунальной услуги опломбирует трубу.

Это общий алгоритм действий. Однако желательно, чтобы человек обращался к юристу лично. Ведь в каждом случае есть свои нюансы и нужно пересмотреть, какие действия уже были приняты лицом и что в таком случае нужно делать и куда обращаться по перерасчету коммунальных услуг.

Бюро предоставляет ВПО первичную правовую помощь: правовые информации, письменные консультации, составление заявлений, жалоб, других правовых документов, и вторичную правовую помощь: исковые заявления в суд, представительство интересов лица в суде, назначение бесплатного адвоката и защита лица в суде.

Как получить помощь от международных фондов

Много вопросов от внутренне перемещенных лиц касались и получения помощи от международных фондов и организаций. Почему отказывают некоторые из них, ссылаясь на то, что помощь уже предоставлялась другим фондом? Карина Кучмий дала рекомендации.

Что касается помощи от международных фондов и организаций через портал «Дія», есть информация о том, что лицо может получить денежную помощь только от одной международной организации. Перед подачей заявки на получение помощи в определенный фонд или организацию он должен ознакомиться с условиями последних. То есть, вид помощи один, но выплачивают разные агентства.

Международные организации или фонды сами регулируют процесс предоставления помощи и проверяют, были ли соблюдены условия подачи заявки (отдельно по каждой организации на их официальном сайте нужно смотреть, есть ли указанное условие, что заявки не рассматриваются или отказывают в назначении помощи, если уже было обращение в другой фонд или организацию). Также есть заключенные меморандумы о сотрудничестве международной организации с Министерством соцполитики Украины.

Если информацию найти не можете, советую обращаться к представителям данной организации по номеру телефона и узнавать условия или делать обращение на отделение организации с просьбой разъяснить требования для предоставления помощи.

Если заявка подается через сайт «Дія», то по ссылке можно отслеживать, на каком этапе рассмотрения она находится. Срок рассмотрения заявки — от 10 до 30 дней, в зависимости от организации.

От редакции

После наших первых публикаций и опросов среди новых жителей Балтской громады в Бюро правовой помощи обратилось 17 человек. Вопросы большинства из них были относительно получения счетов за оплату коммунальных услуг с мест постоянного проживания. Несколько человек нуждались в помощи в оформлении заявок на перерасчет услуг. По одному человеку — по обжалованию кредитного договора и по договору по работе.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.