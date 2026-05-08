Ремонт проходил на территории Одесской области

По информации молдавских СМИ, Молдова планирует потребовать от России компенсацию за восстановление линии электропередач Исакча — Вулканешты, поврежденной в результате атаки по энергетической инфраструктуре Украины. К слову, часть этой ЛЭП проходит через Одесскую область, а ремонтные работы выполняли украинские энергетики.

Стоит отметить, что «Укрэнерго» уже сформировало счет на сумму около 20 тысяч евро. Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиетту заявил, что повреждение стало следствием ударов по энергосистеме, которые коснулись и молдавской инфраструктуры. По его словам, подготовленный счет будет передан российской стороне через дипломатические каналы.

В настоящее время расходы по ремонту временно покрывает государственная компания Moldelectrica. Правительство Молдовы объясняет это необходимостью быстрого восстановления и параллельного оформления международных претензий к России как стороне, которую считают ответственной за повреждение.

Добавим, что линия Исакча-Вулканешты имеет критическое значение для энергосистемы Молдовы, ведь соединяет ее с европейской сетью и обеспечивает до 40-60% потребностей страны в электроэнергии. Кстати, после повреждения линию оперативно возобновили, а работы продолжались всего несколько дней.

