Об этом “Одесская жизнь” узнала из тендеров на платформе электронных закупок Prozorro.
Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт дорожного покрытия на кладбище «Западное».
Согласно условиям, подрядчик обязан выполнить демонтаж старого асфальта и укладку нового, установить новые бордюры и обеспечить водоотвод. Кроме того, подрядчик должен благоустроить территорию.
Ожидаемая стоимость проекта — 18 млн 731 тыс. грн.
Аукцион объявлен на 6 мая 2025 года. А срок выполнения работ — до конца 2025 года.
КП «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики г. Одесса» хочет приобрести 12 камер с сопроводительным оборудованием. В частности, планируется установить технику Hikvision, подключить ее к сети наблюдения города, обеспечить хранение данных и бесперебойное электропитание оборудования.
Предварительная стоимость закупки составляет 550 тысяч гривен.
Аукцион должен состояться 7 мая. Победитель обязуется выполнить условия тендера до конца июня текущего года.
В мэрии Одессы считают, что видеонаблюдение поможет обеспечить порядок и предотвратить вандализм на кладбище.
Ранее на Аллее Героев в парке Шевченко в Одессе установили 12 камер видеонаблюдения, подключенных к городской системе «Безопасный город».