Обзор главных новостей Одессы за 14 февраля

В понедельник 14 февраля в Одессе и области происходило много интересных и важных событий, о которых писала «Одесская Жизнь».
День Святого Валентина, 14 февраля, запомнился нам такими новостями:
На старинном доме одесского губернатора и градоначальника появится мемориальная доска.
В страшном ДТП на трассе Одесса-Киев погибли 5 человек, в том числе ребенок.
Под Одессой пьяный водитель внедорожника сбил молодую маму с коляской. Потом стало известно, какие травмы получил ребенок.
Одесский городской и областной советы соберутся на внеочередные сессии.
Пьяный водитель Mercedes снес ограждение перед мэрией.
Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?
В связи с угрозой войны мэр Одессы остается в городе и просит чиновников не уезжать, а делать .свою работу.
В Одессе власти решили всерьез взяться за бомбоубежища.
Президент Украины обратился к народу и пообещал праздник вместо войны.
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