Обзор главных новостей Одессы за 14 февраля

В понедельник 14 февраля в Одессе и области происходило много интересных и важных событий, о которых писала «Одесская Жизнь».

День Святого Валентина, 14 февраля, запомнился нам такими новостями:

На старинном доме одесского губернатора и градоначальника появится мемориальная доска.

В страшном ДТП на трассе Одесса-Киев погибли 5 человек, в том числе ребенок.

Под Одессой пьяный водитель внедорожника сбил молодую маму с коляской. Потом стало известно, какие травмы получил ребенок.

Одесский городской и областной советы соберутся на внеочередные сессии.

Пьяный водитель Mercedes снес ограждение перед мэрией.

Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?

В связи с угрозой войны мэр Одессы остается в городе и просит чиновников не уезжать, а делать .свою работу.

В Одессе власти решили всерьез взяться за бомбоубежища.

Президент Украины обратился к народу и пообещал праздник вместо войны.

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