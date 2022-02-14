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На старинном доме одесского губернатора и градоначальника появится мемориальная доска

На старинном доме одесского губернатора и градоначальника появится мемориальная доска

Мемориальную доску генерал-губернатору, градоначальнику Одессы графу Ланжерону установят за счет «привлеченных средств». Доска будет установлена на доме № 21 по ул. Ланжероновской (угол Гаванной).

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Распоряжение об этом недавно подписал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

 

На доске будет следующий текст: «У цій будівлі з березня 1825 року по червень 1831 року проживав генерал-губернатор краю, градоначальник Одеси граф Ланжерон Олександр Федорович (13(24).01.1763 – 04(16).07.1831)».

Напомним, этот старинный дом недавно был отреставрирован.

Здание является памятником архитектуры, о чем свидетельствует (равно и о том, что это — дом Ланжерона) охранная доска на фасаде здания.

 

Дом был построен, как гласит Архитектурная фотобаза «Домофото», в 1824 году.

Дом в свое время был куплен женой графа Ланжерона. «На углу улиц Ланжероновской и Гаваной в доме №21 проживал А.Ф. Ланжерон, в котором он поселился в 1825 году. У ворот дома стояли две пушки, которые были пожалованы А.Ф. Ланжерону за боевые заслуги», — сообщает Ю.Парамонов в проекте «с Любовью к Одессе».

Здание не раз реконструировалось и перестраивалось, в том числе и под магазин Ф.Склаво, который владел этим участком (поэтому дом часто именуется и как «дом Склаво»).

В доме в разное время располагались магазин мануфактуры, «Славянская типография». В конце ХІХ века (до 1905 г.) в здании располагалась редакция газеты «Южное обозрение».

В тридцатые годы прошлого столетия здесь размещался Военно-учебный пункт Осоавиахима.

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Фото и скриншот Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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