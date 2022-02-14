Под Одессой пьяный водитель внедорожника сбил молодую маму с коляской

Вечером воскресенья, 13 февраля 2022 года, в селе Нерубайское Одесской области случилось ДТП, в котором пострадали девушка и ее полуторамесячная дочка.

Как сообщает областное управление полиции, 18-летняя молодая мама катила коляску с ребенком вдоль обочины в переулке Курортном, когда на нее наехал внедорожник. За рулем был местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

В результате пострадавших забрала скорая. Об их состоянии в полиции не сообщают.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о задержании виновника аварии.

Напомним, 13 февраля в результате ДТП на трассе Киев – Одесса погибли 5 человек. Авария с участием автомобилей Toyota и MAN.случилась неподалеку от села Куриные Лозы.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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