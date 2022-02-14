В Одессе всерьез возьмутся за бомбоубежища

Вопрос готовности и доступности укрытий поднимался сегодня, 14 февраля, во время аппаратного совещания в Одесском городском совете.

В Одессе хотят за 2 месяца привести в порядок все бомбоубежища

Городские власти поставили амбициозные цели: привести все бомбоубежища и сооружения двойного назначения в пригодное для защиты населения состояние. До это проблема была в том, что частники, на территории которых расположены укрытия, туда никого не пускали.

При этом в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, расположено 85 укрытий. К ним у городских властей доступ свободный. Остальные находятся на территории, находящейся в той или иной форме собственности, и, как правило, собственники не пропускают туда представителей властей, которые хотят проверить состояние убежищ.

Многие убежища в Одессе в частной собственности: туда трудно попасть

В городе 353 таких объекта, 85 из них — коммунальной собственности, мы навели в них порядок. Все остальные помещения — мы могли только зайти и дать наши рекомендации. Я не уверен, что они отрабатывались,

— заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также он добавил, что из 87 объектов в собственности ОСМД, специалисты смогли осмотреть только 40. На территорию остальных представителей горсовета собственники просто не пустили.

Но теперь городские власти возьмутся за вопрос состояния и доступности убежищ более жестко.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение, что все укрытия должны быть открыты для проверки департаментом муниципальной безопасности, спасателями или полицейским. В том числе и объекты двойного назначения, такие как паркинги. На проверку всех потенциальных убежищ отвели два месяца.

Укрыться в случае опасности можно будет в паркингах и подвалах

Впрочем, даже в муниципальных помещениях, доступ в которые открыт, есть над чем работать.

Помещение есть, поставили галочку. Людям нужно быть там 48 часов (максимальное время), но через два часа там невозможно будет дышать из-за того, что не работает система вентиляции,

— прокомментировал ситуацию мэр.

Так что сейчас в городе будут думать, где найти средства для ремонта или замены устаревшей вентиляции.

Также на аппаратном совещании было отмечено, что в качестве укрытий планируется использовать объекты двойного назначения, такие как паркинги и подвалы зданий. В учреждениях образования особое внимание уделят именно подвалам. Там можно будет укрыться детям и взрослым.

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