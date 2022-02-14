Угроза войны: мэр Одессы остается в городе и просит чиновников не уезжать, а делать свою работу

Председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов призвал чиновников не покидать Одессу в ближайшее время. Сам от тоже не планирует покидать город.

Об этом городской голова Одессы сообщил сегодня, 14 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии.

Мы сегодня должны демонстрировать нашу сплочённость. Мы должны демонстрировать, что весь город Одесса живёт и работает,

— заявил Труханов.

Он высказал просьбу к работникам городских управлений и департаментов не уходить в отпуска и организовать четкую работу тех учреждений, в которых они работают.

Геннадий Труханов привел в пример себя. Он должен был отправиться в командировку в Турцию, посетить там Чемпионат Европы по тайскому боксу. Но отказался от поездки, чтобы не оставлять город без руководителя при угрозе вторжения в Украину войск Российской федерации.

Там представляет Украину наша команда, которая проходит отбор на следующий чемпионат. Планировалось заседание и выработка серьезных решений по вхождению в олимпийскую семью. Но в связи со сложившейся ситуацией, конечно, я не поехал, потому что, исходя из той информации, что сейчас нагнетается в прессе, необходимо быть здесь,

— пояснил мэр.

Напомним, что в Украине сейчас напряженная ситуация — есть информация от разведок стран Запада, в частности США, что Российская Федерация планирует вторжение в Украину 15-16 февраля 2022 года.

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