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Курьез по-одесски: пьяный водитель Mercedes снес ограждение перед мэрией (видео)

Курьез по-одесски: пьяный водитель Mercedes снес ограждение перед мэрией (видео)

Сегодня ночью, 14 февраля, в Одессе произошел курьезный инцидент на Думской площади – водитель автомобиля Mercedes, «приняв на грудь», решил покататься возле здания мэрии.

Рецепты

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, двигаясь по улице Пушкинской, водитель автомобиля Mercedes, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, разогнался и, не справившись с управлением, снес металлические и пластиковые конструкции, ограничивающие движение транспорта в Одесский горсовет.

К счастью, обошлось без пострадавших – полицейские вовремя пресекли пьяные «покатушки».

На 20-летнего водителя составили административный протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и ДТП и отстранили его от управления автомобилем.

курьез у здания мэрии2

Напомним, вечером 13 февраля в селе Нерубайское Одесской области пьяный водитель внедорожника сбил на обочине девушку с коляской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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