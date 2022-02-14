Курьез по-одесски: пьяный водитель Mercedes снес ограждение перед мэрией (видео)

Сегодня ночью, 14 февраля, в Одессе произошел курьезный инцидент на Думской площади – водитель автомобиля Mercedes, «приняв на грудь», решил покататься возле здания мэрии.
Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, двигаясь по улице Пушкинской, водитель автомобиля Mercedes, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, разогнался и, не справившись с управлением, снес металлические и пластиковые конструкции, ограничивающие движение транспорта в Одесский горсовет.
К счастью, обошлось без пострадавших – полицейские вовремя пресекли пьяные «покатушки».
На 20-летнего водителя составили административный протокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и ДТП и отстранили его от управления автомобилем.
Напомним, вечером 13 февраля в селе Нерубайское Одесской области пьяный водитель внедорожника сбил на обочине девушку с коляской.
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Фото: скриншот с видео Xydessa и Патрульной полиции Одесской области, видео Телеграм-канала «Новости Одесса»
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