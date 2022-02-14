Праздник вместо войны: Президент Украины обратился к народу

Глава украинского государства Владимир Зеленский выступил вечером 14 февраля с обращением к народу. В нем он рассказал, что страна готова справиться с любыми трудностями. А 16 февраля, день, когда по прогнозам, РФ планирует свое вторжение, президент объявил новым праздником, Днем Единения.

Основные тезисы президентского обращения:

Украинская армия готова отразить атаку российских агрессоров;

В стране накоплены финансовые резервы, что отразить финансовую атаку и удержать курс гривны;

Энергетические резервы гарантируют стабильность в поставках газа, электро и тепловой энергии;

Государство готово защитить, при необходимости, интересы отраслей экономики (как это произошло с пассажирским авиасообщением);

Президент призвал вернуться сбежавших из страны бизнесменов и госслужащих и быть в сложное время вместе со страной и народом.

Полный текст обращения президента Украины Владимира Зеленского:

Великий народ великой страны!

Обращаюсь к вам в этот напряженный момент.

Перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от меня и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий.

Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз.

С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном – увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом – ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средств массовой информации.

Но наше государство сегодня сильно, как никогда.

Это не первая угроза, с которой столкнулся сильнейший украинский народ. Два года назад мы, как и весь мир, в растерянности смотрели в глаза пандемии. Однако сплотились и четкими системными шагами практически победили. В это сложное время сильный украинский народ проявил свои лучшие качества – сплоченность и волю к победе.

В отличие от пандемии два года назад, сегодня мы четко понимаем все стоящие перед нами вызовы и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все опасности. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия.

Мы ясно знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, ее оснащение и ее планы.

Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.

Наряду с армией на передовой защиты наших интересов находится и украинская дипломатия. Нам удалось достичь дипломатической поддержки практически всех лидеров цивилизованного мира. Большинство из них либо уже посетили и поддержали Украину, либо сделают это в ближайшее время. Сегодня все признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента.

Мы стремимся к миру и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим.

Мы уверены в наших Вооруженных Силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.

Мы сформировали достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и нашу финансовую систему. Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, нуждающейся в государственной поддержке. Как это произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством тому является стабильный курс гривны и открытое небо.

Важным фронтом защиты есть объективное освещение ситуации отечественными средствами массовой информации. И сейчас я хочу обратиться к украинским нашим журналистам. Некоторым из вас иногда приходится выполнять задания владельцев медиа. Большинство из них уже сбежали из собственного государства.

Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны.

А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Возвратитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого просто площадка для денег.

Отдельно обращаюсь ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать. Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации – быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!

Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы ее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан погибших в этой войне. И мы не изменим их памяти.

Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Сегодня – не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в свои силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине, единственная и неповторимая. И любовь восторжествует. Да, сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг темнота. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

Любите Украину!

Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!

Великий народ в большой стране.

Глава украинского государства Владимир Зеленский выступил вечером 14 февраля с обращением к народу. В нем он рассказал, что страна готова справиться с любыми трудностями. А 16 февраля, день, когда по прогнозам, РФ планирует свое вторжение, президент объявил новым праздником, Днем Единения.

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