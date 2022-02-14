В страшном ДТП на трассе Одесса-Киев погибли 5 человек, в том числе ребенок

Пятеро человек погибли в результате ДТП 13 февраля на автодороге М-05 «Киев – Одесса» неподалеку от с. Куриные Лозы. Полиция расследует причины автоаварии.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Николаевской области, 13 февраля около 19:45 на 280 км автодороги М-05 «Киев – Одесса» неподалеку от с. Куриные Лозы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota и MAN.

По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Предварительно кроссовер Toyota Rav4 въехал под прицеп стоящей на обочине фуры.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек».

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефону (067) 518 66 21 или 102.

Вчера «Одесская Жизнь» сообщала об аварии на одесской Пересыпи. Там, на улице Черноморского казачества, на скруглении дороги, легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб. Водитель погиб на месте. Пассижирам оказали помощь, одного госпитализировали.

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