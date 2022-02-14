Врачи сообщили о травмах, которые получил младенец, коляску с которым сбила машина

Полуторамесячный малыш находится сейчас в отделении нейрохирургии Одесской областной детской клинической больницы. У девочки диагностированы сотрясение головного мозга, перелом бедра, ссадины и ушибы.

О состоянии здоровья пострадавшего ребенка рассказала детский хирург Иона Диланян. По ее словам, при поступлении состояние младенца оценили, как средней тяжести. Сейчас девочка получает все необходимое лечение и находится в стабильном состоянии.

Напомним, что вечером воскресенья, 13 февраля 2022 года, в селе Нерубайское Одесской области случилось ДТП, в котором пострадали девушка и ее полуторамесячная дочка.

18-летняя молодая мама катила коляску с ребенком вдоль обочины в переулке Курортном, когда на нее наехал внедорожник. За рулем был местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших госпитализировали.

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