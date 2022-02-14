Одесский городской и областной советы соберутся на внеочередные сессии

Февральская сессия Одесского горсовета: было нескучно (видео) В среду, 9 февраля 2022 года, состоялась сессия Одесского горсовета. Она длилась более семи часов и оказалась довольно насыщенной как на принятые решения, так и на неординарные высказывания. ПОДРОБНЕЕ

Заседание земельной комиссии в Одессе: без драк, но и не без конфликтов Сегодня, 2 февраля 2022 года, в Одесском горсовете состоялось очередное заседание постоянной комиссии по земельным вопросам. На этот раз обошлось без драк и переворачиваний столов, но и не без конфликтов с участием нардепа Артема Дмитрука. ПОДРОБНЕЕ

Депутат рассказала про причину драки в горсовете и как ее можно было избежать Депутат Одесского городского совета и член земельной комиссии Жанна Мандриченко объяснила, из-за чего возникла драка между нардепом Артемом Дмитруком и охраной мэрии. А также о том, что надо делать, чтобы подобное не повторялось. ПОДРОБНЕЕ