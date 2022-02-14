Новости Одессы и Одесской области

Одесский городской и областной советы соберутся на внеочередные сессии

Одесский городской и областной советы соберутся на внеочередные сессии

На этой неделе Одесский городской и областной советы проведут внеочередные сессии.

Рецепты

Как предполагает издание «Думская», это связано, по всей видимости, с возросшей угрозой полномасштабного российского вторжения.

Дата заседания горсовета пока уточняется, а относительно областного уже есть распоряжение его председателя Григория Диденко: депутаты соберутся завтра, 15 февраля.

сессия облсовета, документ

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как прошла сессия Одесского горсовета 9 февраля 2022 года.

Читайте также: Грозит ли Украине военное вторжение: к чему на самом деле нужно быть готовым?

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить