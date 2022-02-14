Одесский городской и областной советы соберутся на внеочередные сессии

На этой неделе Одесский городской и областной советы проведут внеочередные сессии.
Как предполагает издание «Думская», это связано, по всей видимости, с возросшей угрозой полномасштабного российского вторжения.
Дата заседания горсовета пока уточняется, а относительно областного уже есть распоряжение его председателя Григория Диденко: депутаты соберутся завтра, 15 февраля.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как прошла сессия Одесского горсовета 9 февраля 2022 года.
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