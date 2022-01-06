Нужный пандус и лестница не у дел: депутат-урбанист о плюсах и минусах обновленного одесского бульвара (фото)

Депутат Одесского городского совета, глава транспортной комиссии, урбанист Петр Обухов поделился своими впечатлениями от результатов ремонта второй части бульвара Жванецкого. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Как отмечает Петр Обухов, в районе Шахского дворца произошли принципиальные изменения – вдоль лестницы проложили пандус, и это – несомненный плюс. Пандус оборудован перилами, его угол не превышает 5 градусов (при допустимом максимуме 6 градусов), а значит по нему без проблем сможет заехать человек на инвалидной коляске.

«Получился комфортный уголок. Мамам с колясками, людям на самокатах и велосипедах стало возможно здесь пройти или проехать»,

– пишет депутат.

Но при этом Петр Обухов замечает, что лестница теперь стала ненужной:

«Если постоять и понаблюдать, то видно, что 90% людей ходят теперь по пандусу. И это то, о чем я постоянно говорю: люди не любят ходить по лестницам и стараются их всячески избегать. Именно поэтому не должно быть подземных или надземных пешеходных переходов. Тут вообще получилась немного глупая ситуация – широченная и теперь уже никому не нужная лестница и довольно узкий пандус, по которому ходят все»

Еще одним недостатком он назвал решетку, в которой могут застревать колеса самокатов или велосипедов, притом что, по проекту, половина пандуса – это будущая официальная велодорожка.

«Там же, в районе Шахского дворца, появилась тупиковая площадка внизу. Смысл ее неясен. Возможно, в будущем склоны под бульваром будут благоустроены, и тогда здесь можно будет сделать проход. Зато радует современный подход к озеленению, поднятый бордюр и отсутствие открытого грунта»,

– добавил депутат-урбанист.

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Фото с Facebook-страницы Петра Обухова