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Петр Обухов: нужна ли Одессе городская электричка?

Петр Обухов: нужна ли Одессе городская электричка?

В мэрии задумались над запуском городской электрички из центра города на станцию «Одесса-Восточная». В планах — запустить три состава весной 2022 года.

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Петр ОбуховПётр Обухов, транспортный эксперт, руководитель транспортной комиссии Одесского горсовета

Пока еще идут подсчеты, сколько будет стоить проезд в такой электричке, сколько времени займет поездка. По идее, электрички должны стать подобием метро, сократить время пассажиров в пути, разгрузить город и, соответственно, вытеснить маршрутки. Я решил изучить этот вопрос детально.

Прежде всего скажу, что у нас уже есть такие электрички — через эту станцию они ходят шесть раз в день.

Я проехался на одной из них: проезд стоит 16 гривен, общий путь составляет 24 километра, средняя скорость электрички с учетом остановок — примерно 29 километров в час, проезд с вокзала на станцию «Одесса-Восточная» у меня занял 49 минут.

одесская городская электричка

Минусы:

  • Существующая электричка не стоит в пробках, но и не является скоростной, то есть не пользуется своими преимуществами.
  • Дорога далека от мест притяжения людей — торговых и офисных центров, учебных заведений.
  • Неудобно добираться до самой станции — жилые дома находятся на значительном расстоянии от платформы. К тому же нужно подниматься и спускаться по лестнице, идти по мосту.

Плюсы:

  • Находиться в электричке приятней, чем в забитой маршрутке.
  • Время в пути все равно меньше, чем в пробке в часы пик.
  • Есть остановка «Одесса-Малая», с которой можно добраться до нового центра админуслуг.

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В любом случае, думаю и даже уверен, что такой проект будет непопулярен. Основным решением по общественному транспорту должен стать запуск скоростного трамвая «Север— Юг». И на это нужно бросать все силы. Надеюсь, что весной будущего года проект уже наконец-то реализуют.

Ради эксперимента обратно я добирался на трамвае. Плюсы очевидны: трамвай ходит чаще и стоит дешевле, остановки расположены удобней.

Минус я вижу один: пока трамвай по скорости уступает электричке. До Пересыпского моста я проехал за 41 минуту, то есть средняя скорость — всего 19 километров в час. Если бы мы ехали до вокзала, то весь путь занял бы 53 минуты против 49 минут, которые я потратил на электричке.

Но увеличить скорость трамвая можно, настроив светофоры, чтобы трамваю всегда был зеленый свет, и внедрив электронный билет, чтобы водитель не отвлекался. Также в проекте «Север— Юг» предусмотрена замена рельсов, установка удобных платформ, с которых пассажиры будут быстрее заходить в вагоны; закупка 12 низкопольных трамваев, которые должны заменить старые «Татры».

И вот таким образом мы можем сделать из одесского трамвая подобие наземного метро. Это реализовать намного дешевле и проще, чем заниматься еще одним дублирующим проектом с электричками.

Ранее мы рассказывали о леденящей кровь истории об отоплении в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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