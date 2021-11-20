Бульвар Жванецкого: место, где совсем не смешно (фоторепортаж)

Ремонт одесского бульвара Жванецкого все никак не могут завершить. Так он и стоит доделанный лишь наполовину. Но страшно другое: застройщики убили всю суть этого места.

Напомним, что бульвар Жванецкого, это часть бульвара Приморского. Бульвара, вся суть которого – прогулки вдоль моря и любование морским пейзажем и портом.

Но, похоже, переименование сыграло с этим отрезком Приморского злую шутку. Раз бульвар теперь не Приморский, то и море там не надо.

Видимо этим и руководствовались в строительной компании «Пространство», когда прилепили на склон высотку, и полностью закрыли вид на море со смотровой площадки на бульваре.

Ну а если посетитель бульвара решит полюбоваться классической исторической застройкой Одессы, то и тут его ждет разочарование. С другой стороны бульвара, там где был Ювелирный завод, тоже растет высотка.

В общем, если и есть на бульваре, названном именем знаменитого одесского сатирика какой-то юмор, то исключительно черный.

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что в городе завершается реконструкция бульвара Жванецкого, вот только грандиозный ремонт потерял смысл еще до своего завершения.

Все потому, что упомянутый выше дом-облом от «Пространства» украл у одесситов красоту моря и порта.

А еще этот же застройщик окончательно испортил Аркадийскую аллею, которая перед этим итак пострадала от «реконструкторов».

И он же замыслил испортить вид со смотровой площадки у памятника Неизвестному матросу своей очередной высоткой.

Так что в чувстве юмора одесским застройщикам не откажешь, вот только юмор этот ну уж совсем черный.