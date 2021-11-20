Новости Одессы и Одесской области

Бульвар Жванецкого: место, где совсем не смешно (фоторепортаж)

Бульвар Жванецкого: место, где совсем не смешно (фоторепортаж)

Ремонт одесского бульвара Жванецкого все никак не могут завершить. Так он и стоит доделанный лишь наполовину. Но страшно другое: застройщики убили всю суть этого места.

Подписаться

Напомним, что бульвар Жванецкого, это часть бульвара Приморского. Бульвара, вся суть которого – прогулки вдоль моря и любование морским пейзажем и портом.

Но, похоже, переименование сыграло с этим отрезком Приморского злую шутку. Раз бульвар теперь не Приморский, то и море там не надо.

Видимо этим и руководствовались в строительной компании «Пространство», когда прилепили на склон высотку, и полностью закрыли вид на море со смотровой площадки на бульваре.

бульвар Жванецкого ноябрь 2021 бульвар Жванецкого ноябрь 2021

Ну а если посетитель бульвара решит полюбоваться классической исторической застройкой Одессы, то и тут его ждет разочарование. С другой стороны бульвара, там где был Ювелирный завод, тоже растет высотка.бульвар Жванецкого ноябрь 2021

В общем, если и есть на бульваре, названном именем знаменитого одесского сатирика какой-то юмор, то исключительно черный.

бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021
бульвар Жванецкого ноябрь 2021

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что в городе завершается реконструкция бульвара Жванецкого, вот только грандиозный ремонт потерял смысл еще до своего завершения.

Все потому, что упомянутый выше дом-облом от «Пространства» украл у одесситов красоту моря и порта.

А еще этот же застройщик окончательно испортил Аркадийскую аллею, которая перед этим итак пострадала от «реконструкторов».

И он же замыслил испортить вид со смотровой площадки у памятника Неизвестному матросу своей очередной высоткой.

Так что в чувстве юмора одесским застройщикам не откажешь, вот только юмор этот ну уж совсем черный.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить