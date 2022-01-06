У дельфинария на Ланжероне возводят Club Hotel (фоторепортаж)

Возле одесского дельфинария «Немо» на Ланжероне снова неспокойно: стройка у моря не прекращается. Судя по «рекламе» на заборе, здесь разместится клуб и отель в одном лице – Club Hotel.

На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни»:

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о скандальной стройке возле дельфинария «Немо». В 2020 году там возвели семиэтажный отель. Тогда сообщалось, что за этим зданием строится еще одно.

Напомним, строительство возле дельфинария развернулось в конце весны 2018 года. В сентябре того же года активисты попросили застройщика прекратить незаконные действия. Но стройку не остановили. В свою очередь, активисты пытались остановить ее своими силами и даже снесли забор, установленный по периметру стройплощадки.

В октябре 2018 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины официально запретила строительство на Ланжероне. Но несмотря на это, работы продолжались. А в январе 2019 года на стройке погиб рабочий – его придавило упавшим краном. Но застройщику удалось «замять» трагедию.