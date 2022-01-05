Погода в Одессе 6 января: каким будет Рождественский Сочельник

Погода в Одессе: какими будут январь и февраль? Мы все зависим от погоды, поэтому так хочется знать, что приготовила нам непредсказуемая одесская зима. И хотя синоптики утверждают, что прогнозировать погоду на несколько месяцев вперед — дело неблагодарное, все же о планах природы лучше знать заблаговременно, чтобы ее капризы не застали нас врасплох. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 5 января: не по-зимнему тепло По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 5 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода. Осадков не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ