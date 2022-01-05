Погода в Одессе 6 января: каким будет Рождественский Сочельник

Завтра, в четверг, 6 января 2022 года, в канун праздника Рождества (рождественский Сочельник) в Одессе и Одесской области ожидается не по-зимнему теплая погода.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 6 января
В Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем она поднимется до 9-11 градусов выше нуля.
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Погода в Одесской области 6 января
В Одесской области 6 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов со знаком «плюс».
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.