Склоны под одесским бульваром Жванецкого все же станут парком? (фото)

Во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский на Конгрессе местных и региональных властей представил новые проекты города. Один из них – сквер Жанны Лябурб. То есть, склоны под бульваром Жванецкого все же будут преобразованы в парк.

Проект преобразования склонов под бульваром Жванецкого в Одессе будет воплощен в жизнь?

О том, что склоны под бульваром Жванецкого станут парком, сообщил в своем Телеграм-канале нардеп и урбанист Александр Горенюк. В свое время он представил проект-победитель преобразования страшноватых склонов. Этот проект даже был отмечен жюри как лучший.

Но время шло — и никаких изменений не происходило.

И вот дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки.

“Еще в 2019-м наша команда… выиграла крупнейший в истории Украины архитектурный конкурс. Мы заняли первое место среди 82-х команд. Два года в Верховной Раде я искал разные источники финансирования. И вот решение о поддержке парка принято на самом высшем уровне. Я бесконечно благодарен за поддержку Президенту, Кириллу Тимошенко и всей команде, поддержавшей проект”,

– пишет по этому поводу Александр Горенюк.

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Как выглядят сегодня склоны под бульваром Жванецкого?

Сейчас склоны под бульваром Жванецкого выглядят пугающе. О той их части, которая ближе к Военному спуску, “Одесская жизнь” рассказывала (и показывала) в прошлом году.

А в апреле этого года мы рассказывали и продемонстрировали, как выглядят склоны под обновленной частью бульвара Жванецкого.

Что предполагается в будущем на склонах под бульваром Жванецкого?

Урбанист напоминает нам, каким видится будущий парк проектантам:

“Парк располагается в центре города: от Военного спуска до Национального художественного музея им. Ройтбурда. Да, речь о тех бесхозных склонах под бульваром Жванецкого, которые не задействованы много десятков лет. По размеру парк почти такой же, как Греческий и Стамбульский вместе взятые. Только у нас парк Одесский. Он должен связать популярные туристические маршруты с другим центром, более тихим, но не менее прекрасным”.

Что же касается будущего, то парк предполагает три разных плато – Молодежный сквер, Вишневый сад и Арт-стадион. А сам парк, как пишет Александр Горенюк, будет нам рассказывать об истории Одессы.

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Фото из представленной в 2019 году визуализации проекта