Новости Одессы и Одесской области

Склоны под одесским бульваром Жванецкого все же станут парком? (фото)

Склоны под одесским бульваром Жванецкого все же станут парком? (фото)

Во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский на Конгрессе местных и региональных властей представил новые проекты города. Один из них – сквер Жанны Лябурб. То есть, склоны под бульваром Жванецкого все же будут преобразованы в парк.

Проект преобразования склонов под бульваром Жванецкого в Одессе будет воплощен в жизнь?

Подписаться

О том, что склоны под бульваром Жванецкого станут парком, сообщил в своем Телеграм-канале нардеп и урбанист Александр Горенюк. В свое время он представил проект-победитель преобразования страшноватых склонов. Этот проект даже был отмечен жюри как лучший.

Но время шло — и никаких изменений не происходило.

И вот дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки.

“Еще в 2019-м наша команда… выиграла крупнейший в истории Украины архитектурный конкурс. Мы заняли первое место среди 82-х команд. Два года в Верховной Раде я искал разные источники финансирования. И вот решение о поддержке парка принято на самом высшем уровне. Я бесконечно благодарен за поддержку Президенту, Кириллу Тимошенко и всей команде, поддержавшей проект”,

– пишет по этому поводу Александр Горенюк.

пост Александра Горенюка

Читайте также: Президент Зеленский озвучил в Одессе самую острую проблему страны

Как выглядят сегодня склоны под бульваром Жванецкого?

Сейчас склоны под бульваром Жванецкого выглядят пугающе. О той их части, которая ближе к Военному спуску, “Одесская жизнь” рассказывала (и показывала) в прошлом году.

А в апреле этого года мы рассказывали и продемонстрировали, как выглядят склоны под обновленной частью бульвара Жванецкого.

Что предполагается в будущем на склонах под бульваром Жванецкого?

Урбанист напоминает нам, каким видится будущий парк проектантам:

“Парк располагается в центре города: от Военного спуска до Национального художественного музея им. Ройтбурда. Да, речь о тех бесхозных склонах под бульваром Жванецкого, которые не задействованы много десятков лет. По размеру парк почти такой же, как Греческий и Стамбульский вместе взятые. Только у нас парк Одесский. Он должен связать популярные туристические маршруты с другим центром, более тихим, но не менее прекрасным”.

сквер Жанны Лябурб, визуализация2

Что же касается будущего, то парк предполагает три разных плато – Молодежный сквер, Вишневый сад и Арт-стадион. А сам парк, как пишет Александр Горенюк, будет нам рассказывать об истории Одессы.

Вас также могут заинтересовать новости о парках и скверах Одессы:

Фото из представленной в 2019 году визуализации проекта

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить