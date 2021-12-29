Одесский бульвар Жванецкого: капремонт окончен, старые ограждения убраны, появилось новое (фото)

Все, как обещали. Ну или почти все: теперь одесситы могут полюбоваться обновленным бульваром Жванецкого полностью. По сути, ремонт окончен. Строительные ограждения убраны еще до наступления Нового года. Чем любуемся?

Ремонт второй части бульвара Жванецкого стартовал еще в ноябре прошлого года. Сейчас, в предновогодние дни, успели отметить: ограждение, тянущееся вдоль всей второй части бульвара – от улицы Торговой до Шахского дворца – уже убрано. По бульвару можно теперь пройтись (если не боитесь гололеда) полностью и полюбоваться (опять же, кому как) преображенной зоной отдыха.

Ограждение рядом с Шахским дворцом (со стороны улицы Гоголя), как мы убедились, пока еще не убрали, но это дело временное. А вот с Преображенской попасть на бульвар (раньше надо было обходить) можно уже совершенно спокойно.

Вероятно, мы попали на старый одесский бульвар именно в тот момент, когда весь остальной металлический забор-ограждение только-только убрали. Какие-то его части еще валялись на земле.

Вторая часть бульвара выглядит «в тон» первой. Новое тротуарное покрытие, ступеньки со стороны улицы Преображенской, новые скамейки, урны, клумбы, фонари на солнечных батареях, парапеты. Обновили плитку и у памятника Апельсину. Неподалеку от Шахского дворца вдоль лестницы, идущей по склонам, появился пандус, который теперь можно изучать вблизи, а не через отверстия в ограждении.

Ну а ближе к Торговой ремонт еще продолжается. Напомним, здесь нам обещали обустроить сухой фонтан. Сейчас никак не время фонтанов, и, как мы отметили, будущий оазис мы увидим не так уж и скоро: это место ограждено новым забором – светлым, почти праздничным.

Ну а чтобы ощущение праздника не покидало горожан, на этом заборе появилось поздравление одесситов с Новым годом. Для полноты картины рядом с поздравлением на новом ограждении изобразили елочку и двух снеговиков…

Читайте также по теме:

Фото автора