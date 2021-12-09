Одесский бульвар Жванецкого: а вы уже полюбовались? (фото)

Очень хочется позитива, ну или хотя бы «красивой картинки», над созданием которой, кстати, сейчас, за три недели до Нового года, трудятся практически все заведения города. А мы в поисках «чем бы полюбоваться», отправились на бульвар Жванецкого. А вы, кстати, уже новыми видами полюбовались?

Одесса видоизменяется: новый вид со двора Худмузея и старинной арки рядом

…Процесс любования начался еще до того, как мы оказались на бульваре Жванецкого — на Софиевской, где зашли мы в уютный дворик Художественного музея. Полюбовались тем, как вид исторического двора художественно дополнил (и даже частично преобразил) новострой компании «Пространство». Высо-о-о-окий получился домик. Издалека можно любоваться.

Подошли к романтичной арке, ведущей на бульвар Жванецкого. Уже и не сосчитать, в скольких фильмах ее снимали. Снова любуемся: из арки часть того самого новостроя тоже красуется. Совершенно новый «кадр» у нас теперь получается.

Как полюбоваться видом на море с бульвара Жванецкого?

Ну а если пройти по обновленной части бульвара Жванецкого, подойти к новой ограде, к месту, ставшему новой смотровой площадкой, то любоваться уже можно очень и очень долго.

Нет, теперь не видом на море: а на тот же новострой.

Не понравилось? Тогда идем по обновленному бульвару дальше. Повернем голову направо. А там у нас… Да-да, еще один новострой, только уже другого застройщика и этажностью гораздо меньшей, который возводится на месте бывших корпусов Ювелирного завода.

А что на ремонтируемой части бульвара Жванецкого?

В общем, больше вроде как любоваться и нечем. Дальше нас встречает ставшее уже привычным ограждение, за которым приводится в порядок вторая часть бульвара Жванецкого.

С наших прошлых публикаций мало что изменилось. Заглянув через отверстия, убедились: идут работы по созданию здесь обещанного сухого фонтана.

Остальные «подглядывания» через забор дали подсказку: новой плитки все больше, она появилась даже у памятника «Апельсину». Протянулись новые ограждения, стало еще больше фонарей на солнечных батареях, новые парапеты.

Со стороны Гоголя нас по-прежнему встречает то же ограждение — сразу за Шахским дворцом…

Напомним, что весной этого года первую обновленную часть бульвара Жванецкого пришлось ремонтировать «по новой».

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