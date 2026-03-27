Ключевые моменты:

В ночь на 27 марта Россия атаковала Украину 102 дронами, 93 из них были уничтожены или подавлены.

Беспилотники третий день подряд атакуют нефтяную инфраструктуру в Ленинградской области РФ.

Силы обороны Украины продвигаются на юге и освободили сотни квадратных километров территории.

Атаки дронов по Украине и инфраструктуре РФ

В ночь на 27 марта российские войска атаковали Украину 102 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 93 из них. При этом зафиксированы попадания девяти дронов по восьми локациям, а также падение обломков на четырёх объектах.

В то же время продолжаются атаки беспилотников по территории России. Уже третью ночь подряд под ударом находится Ленинградская область. Повреждения получили нефтяные порты «Усть-Луга» и «Приморск», которые играют важную роль в экспорте нефтепродуктов. По данным открытых источников и спутниковых наблюдений, на этих объектах зафиксированы масштабные пожары.

Ранее сообщалось и об атаке на нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез», который является одним из крупнейших в России. Именно через порты Усть-Луга и Приморск осуществляется отгрузка сырья с этого предприятия.

Кроме того, дроны нанесли удары по городу Череповец в Вологодской области. Под атакой оказалось химическое предприятие «Апатит» — крупный производитель удобрений и химической продукции. Местные власти подтвердили восемь попаданий.

Ситуация на фронте

На линии фронта украинские силы продолжают демонстрировать успехи, особенно на южном направлении. По данным американского аналитического центра ISW, украинские военные с конца января освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить в феврале.

В частности, сообщается об освобождении населённого пункта Березовое к юго-востоку от Александровки. В целом на Александровском и Гуляйпольском направлениях Украина вернула более 400 квадратных километров территории.

Аналитики отмечают, что контратаки ВСУ вынуждают российское командование перебрасывать элитные подразделения с других участков фронта, что осложняет реализацию их наступательных планов.

«Двойные тактические усилия украинских войск, направленные на остановку и отражение российских завоеваний на юге Украины, оказывают каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других частях линии фронта», — утверждают аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки Силы обороны нанесли удары по пяти районам сосредоточения российских войск и одному важному объекту противника.

Потери российской армии за сутки составили около 1000 человек. Также уничтожены один танк, девять бронемашин, 68 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, более двух тысяч беспилотников и свыше 200 единиц автомобильной техники.

Наомним, в ночь на 24 марта 2026 года Главное управление разведки (ГУР) Украины провело успешную операцию в оккупированном Крыму. Разведчикам удалось выследить и ликвидировать технику врага, предназначенную для террористических ударов по мирным городам Украины, в том числе и по Одесской области.