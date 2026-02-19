Ключевые моменты:

Аварийные бригады работали под ледяным дождем и в метель.

Коммунальщики устраняли аварии вручную, стоя по колено в холодной воде.

Работа аварийных бригад Инфоксводоканала в мороз

В компании сообщили, что последние сутки стали настоящим испытанием для аварийных служб. Работы начались под ледяным дождем, а затем продолжились в сильную метель.

Хотя термометр показывал -5 градусов, из-за пронизывающего ветра ощущалось как -16. В таких условиях специалисты ликвидировали несколько аварий на сетях водоснабжения.

Некоторым сотрудникам пришлось вручную раскапывать поврежденные участки труб. Работать приходилось прямо в холодной воде — по колено, несмотря на мороз.

В «Инфоксводоканале» подчеркнули, что ни одна бригада не отказалась выполнять свою работу. По словам коммунальщиков, их поддерживала мысль о том, что в домах одесситов ждут возвращения воды.