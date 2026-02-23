Ключевые моменты:
- Воду отключили до 23:30 23 февраля.
- Ограничения коснулись нескольких домов на улицах Бувалкина и Семена Палия.
- Для жителей организован подвоз технической воды.
Отключение воды в Пересыпском районе Одессы
Как сообщили в филиале «Инфоксводоканал», 23 февраля 2026 года из-за ремонтных работ на объектах водопровода временно прекращена подача воды по ряду адресов.
Воды нет с 09:20 до 23:30 в домах по следующим адресам:
- ул. Владислава Бувалкина, 61а, 61б, 57а;
- ул. Семена Палия, 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125г.
В связи с отключением для жителей организовали подвоз технической воды. Автоцистерны размещены по таким адресам:
- ул. Семена Палия, 125 (во внутреннем дворе);
- ул. Владислава Бувалкина, 61а.
Водоснабжение планируют восстановить после завершения ремонтных работ.
Также сегодня из-за аварийного обесточения объектов водопроводной системы в Одессе возможны перебои с водоснабжением в Приморском и части Хаджибейского районов.
