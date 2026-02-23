Подвоз воды в Одессе

Ключевые моменты:

  • Воду отключили до 23:30 23 февраля.
  • Ограничения коснулись нескольких домов на улицах Бувалкина и Семена Палия.
  • Для жителей организован подвоз технической воды.

Отключение воды в Пересыпском районе Одессы

Как сообщили в филиале «Инфоксводоканал», 23 февраля 2026 года из-за ремонтных работ на объектах водопровода временно прекращена подача воды по ряду адресов.

Воды нет с 09:20 до 23:30 в домах по следующим адресам:

  • ул. Владислава Бувалкина, 61а, 61б, 57а;
  • ул. Семена Палия, 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125г.

В связи с отключением для жителей организовали подвоз технической воды. Автоцистерны размещены по таким адресам:

  • ул. Семена Палия, 125 (во внутреннем дворе);
  • ул. Владислава Бувалкина, 61а.

Водоснабжение планируют восстановить после завершения ремонтных работ.

Также сегодня из-за аварийного обесточения объектов водопроводной системы в Одессе возможны перебои с водоснабжением в Приморском и части Хаджибейского районов.

