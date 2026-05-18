РФ атаковала у берегов Одесчины три гражданских судна.

Поврежден балкер под флагом Панамы, перевозивший 35 тысяч тонн масла.

Еще одно судно под флагом Гвинеи-Бисау загорелось после атаки на рейде у Одессы.

Ранее сообщалось об атаке на судно KSL DEYANG с китайским экипажем.

По уточненной информации Военно-морских сил ВСУ и Администрации морских портов Украины (АМПУ), во время ночной и утренней атак на Одессу Россия атаковала в Черном море не одно, как сообщалось ранее, а целых три гражданских судна.

Как сообщили в АМПУ, один из ударов пришелся по гражданскому судну под флагом Панамы. Балкер следовал по украинскому морскому коридору в один из портов Большой Одессы с грузом 35 тысяч тонн растительного масла. После попадания вражеского БпЛА судно получило повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших – экипаж ликвидировал последствия атаки собственными силами, после чего борт продолжил движение в порт назначения.

Это был не единственный инцидент за утро. Во время воздушной тревоги под ударом оказалось еще одно гражданское судно – под флагом Гвинеи-Бисау. Оно стояло на внешнем рейде Одессы и ожидало разрешения на заход в порт. В результате прилета на борту возник небольшой пожар, который моряки оперативно потушили. Никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее стало известно об атаке на балкер KSL DEYANG, который ходит под флагом Маршалловых островов и принадлежит компании из Северной Кореи. На борту судна находился экипаж из граждан Китая.

«Россия в очередной раз демонстрирует, что ее атаки представляют угрозу не только Украине, теперь это риск даже для ее ближайших партнеров, чьи суда оказываются в Черном море», – подчеркнули в ВМС ВСУ.

