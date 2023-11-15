Евгений Запорожченко: 125 лет со дня рождения известного одесского краеведа

Евгений Запорожченко родился в Одессе в 1898 году и жил в особняке, построенном для его семьи на улице Уютной одесским архитектором Юрием Дмитренко. Запорожченко с детства дружил с писателем Валентином Катаевым, который сделал его одним из героев своей повести «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».

В годы Первой мировой войны Запорожченко служил на флоте. Пароход, на котором он проходил практику, принадлежал английской компании, и когда началась революция, пароход в Одессу не вернулся. Запорожченко высадился в одном из югославских портов и поступил в политехнический институт в Загребе. Однако за учебу нужно было платить, и когда деньги закончились, Запорожченко перебрался в Париж, куда его звал один из бывших сослуживцев. Здесь он окончил электротехнический институт, занимался музыкой, много читал, изучал языки и общался со многими известными людьми — Буниным, Куприным, Рахманиновым.

Когда началась Вторая мировая война, Запорожченко жил в Ницце. Немцы арестовали его, но друзья помогли бежать из тюрьмы, и Запорожченко поступил в партизанский отряд, который находился во французских Альпах и сражался с фашистами. С началом «холодной войны» французы выслали Запорожченко из страны. Причина для того времени была вполне закономерной — власти заподозрили, что он может быть советским разведчиком.

И Запорожченко вернулся в Одессу. К тому времени он был уже далеко не молод, однако поражал окружающих своей энергией и широтой интересов. Много лет на общественных началах он работал в обществе охраны памятников. Именно благодаря его стараниям была отреставрирована арка в мавританском стиле на улице Пироговской. Запорожченко также вдохновил художника Геннадия Гармидера на создание серии рисунков, посвященных старой Одессе. Умер Евгений Запорожченко в марте 1990 года.

Источник: odessa-memory.info