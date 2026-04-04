Ключевые моменты:
- Мощность больницы №11: Кластерный центр с 11 000 операций ежегодно
- Врачи учатся у мировых экспертов.
- Обновление по программе «Здоровье» (2025): Новое оборудование для точности и безопасности.
Что нового получила Одесская больница №11
Одесская городская клиническая больница №11 является мощным кластерным медицинским центром с развитыми хирургическими и ортопедотравматологическими подразделениями. Ежегодно врачи проводят более 11 000 операций, преимущественно на костно-мышечной системе, органах пищеварения, брюшной полости и ЛОР-органах.
Кроме этого, специалисты ГКБ №11 регулярно совершенствуют квалификацию, обучаясь у ведущих мировых экспертов. Однако для операций на современном уровне наряду с профессионализмом медиков критически важно обновление оборудования.
В рамках Городской целевой программы «Здоровье» в прошлом году больницу №11 дооснастили новой рентгеновской аппаратурой и другим оборудованием. В частности, отделения экстренной помощи, нейрохирургии и травматологии получили цифровые рентгенхирургические установки типа С-дуга. Эти высокотехнологичные системы обеспечивают точную визуализацию анатомических зон и контроль операций под рентгеном на всех стадиях.
Нейрохирургическое отделение пополнилось электроприводным операционным столом и системой нейромониторинга. Она помогает хирургам выявлять нервные структуры, следить за их работой во время вмешательств, например, при резекции опухолей мозга или спинного мозга, и снижать риск повреждений.
Также ЛОР-отделение оснастили отоларингологической стойкой для малоинвазивных эндоскопических процедур. Хирургическая служба получила эндоскопический комплект для урологии, УЗИ-аппарат для мягких тканей и электрохирургическое устройство, которое уменьшает кровотечение, травмы и ускоряет реабилитацию. Кроме того, закупили оборудование для артроскопии и микроскопии.
Читайте также:
