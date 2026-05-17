Ключевые моменты:

В Одесса и области стартует Неделя диагностики меланомы – жителей приглашают на бесплатный осмотр родинок.

Из-за большого количества солнечных дней и высокого уровня ультрафиолета в южном регионе возрастает риск заболеваний кожи.

Бесплатные консультации дерматологов и семейных врачей будут проходить с 18 по 22 мая.

Где бесплатно проверить родинки

Медики подчеркивают, что Одесса – южный город с большим количеством солнечных дней в году. И именно из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения кожа жителей региона регулярно испытывает влияние солнца. И это может негативно сказываться на состоянии родинок и повышать риск развития опасных заболеваний, в частности меланомы.

В этой связи, в Одессе и Одесской области начинается Неделя диагностики меланомы. В течение нескольких дней жители региона смогут бесплатно проверить родинки и пройти профилактический осмотр кожи накануне летнего сезона.

Добавим, что врачи рекомендуют внимательно следить за любыми изменениями на коже. Особое внимание следует обратить на:

изменение цвета родинки;

увеличение ее размера;

появление асимметрии;

возникновение новых образований на коже.

С 18 по 22 мая все желающие смогут бесплатно пройти профилактическое освидетельствование и получить консультацию дерматологов и семейных врачей. Где можно пройти обследование:

1. Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

пров. Обсерваторный, 8;

ул. Добровольцев, 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарно, 77;

ул. Канатная, 106.

2. Центр первичной медико-санитарной помощи №3

осмотры семейными врачами с 08:00 до 19:00 по адресу:

Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Семьи Глодан, 63/1;

пров. Рислинга, 9;

ул. Научная, 48/1;

Люстдорфская взр., 170;

ул. Ефима Гелера, 43.

3. Центр первичной медико-санитарной помощи №4

осмотры семейными врачами с 9:00 до 17:00 по адресу:

ул. Левитана, 62, 2-й этаж;

ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.

4. Центр первичной медико-санитарной помощи №5

осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

5. Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев, 26а, 3-й этаж, кабинет №315, ежедневно с 12:00 до 15:00;

4-й этаж, кабинет № 403: понедельник, среда, пятница – с 8:00 до 14:00; вторник, четверг – с 14:00 до 19:00.

6. Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Житомирская, 2;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38.

7. Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресу:

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет № 112,

ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №404;

8. Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 6-й этаж, прием дерматологов:

кабинет №688: пн, ср, пт. – с 10:00 до 13:00; вт. чт. – с 13:00 до 18:00;

кабинет №689: пн, вт, чт. – с 8:00 до 10:00; ср. пт. – с 18:00 до 20:00;

кабинет №691: вт, чт. – с 9:00 до 14:00; пн, пт. – с 15:00 до 19:00.

9. Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж:

кабинеты № 10, 11, 16 — с 10:00 до 15:00;

кабинет № 11 — с 10:00 до 15:00;

кабинет № 16 — с 8:00 до 12:30 и с 13:00 до 16:00.

10. Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника

ул. Всеволода Змиенко, 10, 1-й этаж, кабинет №6, обзоры дерматолога:

понедельник, среда – с 9:30 до 16:00; вторник – с 10:00 до 14:00.

11. Городская клиническая больница №1

– консультативно-диагностическое отделение № 1, ул. Болгарская, 38, 1-й этаж:

кабинет №119: пн, ср, пт. – с 8:00 до 13:00; вт. – с 12:00 до 16:00; чт. – с 12:00 до 17:00;

кабинет №116: пн, вт, чт, пт. – с 14:00 до 15:40; ср. – с 8:00 до 09:40;

кабинет №132: вт, чт. – с 8:30 до 14:30; ср. – с 14:00 до 20:00;

– консультативно-диагностическое отделение №2, ул. Ивана и Юрия Лип, 1:

1-й этаж, кабинет онколога № 4, понедельник, вторник — с 9:00 до 15:00.

12. Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 16:00.

13. Городская клиническая больница №10, диагностически консультативный центр №1

ул. Алексея Вадатурского, 61а, 2-й этаж, кабинет №10: вт, ср, чт. – с 9:00 до 14:45.

14. Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж:

кабинет онколога №26: с 9:00 до 13:00;

кабинет дерматолога №28: пн, ср, пт. – с 9:00 до 14:00.

Следует отметить, что меланома является одним из самых агрессивных видов рака кожи, но при раннем обнаружении шансы успешного лечения значительно возрастают. Регулярные профилактические осмотры и внимание к изменениям на коже могут спасти жизнь.

Напомним, жители Одесской области в мае могут бесплатно проверить состояние здоровья в своих общинах в рамках проекта «Городок здоровья». В мобильных медицинских пунктах можно пройти базовое обследование, сдать экспресс-анализы и получить консультации врачей.

Также читайте: