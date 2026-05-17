Ключевые моменты:
- В Одесса и области стартует Неделя диагностики меланомы – жителей приглашают на бесплатный осмотр родинок.
- Из-за большого количества солнечных дней и высокого уровня ультрафиолета в южном регионе возрастает риск заболеваний кожи.
- Бесплатные консультации дерматологов и семейных врачей будут проходить с 18 по 22 мая.
Где бесплатно проверить родинки
Медики подчеркивают, что Одесса – южный город с большим количеством солнечных дней в году. И именно из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения кожа жителей региона регулярно испытывает влияние солнца. И это может негативно сказываться на состоянии родинок и повышать риск развития опасных заболеваний, в частности меланомы.
В этой связи, в Одессе и Одесской области начинается Неделя диагностики меланомы. В течение нескольких дней жители региона смогут бесплатно проверить родинки и пройти профилактический осмотр кожи накануне летнего сезона.
Добавим, что врачи рекомендуют внимательно следить за любыми изменениями на коже. Особое внимание следует обратить на:
- изменение цвета родинки;
- увеличение ее размера;
- появление асимметрии;
- возникновение новых образований на коже.
С 18 по 22 мая все желающие смогут бесплатно пройти профилактическое освидетельствование и получить консультацию дерматологов и семейных врачей. Где можно пройти обследование:
1. Центр первичной медико-санитарной помощи №2
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
пров. Обсерваторный, 8;
ул. Добровольцев, 26;
ул. Сегедская, 16;
ул. Пастера, 56;
ул. Базарно, 77;
ул. Канатная, 106.
2. Центр первичной медико-санитарной помощи №3
осмотры семейными врачами с 08:00 до 19:00 по адресу:
Фонтанская дорога, 30/32;
Фонтанская дорога, 110;
ул. Семьи Глодан, 63/1;
пров. Рислинга, 9;
ул. Научная, 48/1;
Люстдорфская взр., 170;
ул. Ефима Гелера, 43.
3. Центр первичной медико-санитарной помощи №4
осмотры семейными врачами с 9:00 до 17:00 по адресу:
ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.
4. Центр первичной медико-санитарной помощи №5
осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресу:
ул. Семена Палия, 83/1;
ул. Семена Палия, 88;
ул. Академика Заболотного, 41а;
ул. Академика Заболотного, 58;
ул. Академика Заболотного, 59/1;
ул. Давида Ойстраха, 7;
просп. Князя Владимира Великого, 159.
5. Консультативно-диагностический центр №6
ул. Добровольцев, 26а, 3-й этаж, кабинет №315, ежедневно с 12:00 до 15:00;
4-й этаж, кабинет № 403: понедельник, среда, пятница – с 8:00 до 14:00; вторник, четверг – с 14:00 до 19:00.
6. Центр первичной медико-санитарной помощи №16
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресу:
ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
ул. Житомирская, 2;
ул. Ефима Фесенко, 11;
ул. Бугаевская, 46;
ул. Болгарская, 38.
7. Центр первичной медико-санитарной помощи №18
осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресу:
ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №9;
ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет № 112,
ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №404;
8. Консультативно-диагностический центр №20
ул. Левитана, 62, 6-й этаж, прием дерматологов:
кабинет №688: пн, ср, пт. – с 10:00 до 13:00; вт. чт. – с 13:00 до 18:00;
кабинет №689: пн, вт, чт. – с 8:00 до 10:00; ср. пт. – с 18:00 до 20:00;
кабинет №691: вт, чт. – с 9:00 до 14:00; пн, пт. – с 15:00 до 19:00.
9. Консультативно-диагностический центр №29
ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж:
кабинеты № 10, 11, 16 — с 10:00 до 15:00;
кабинет № 11 — с 10:00 до 15:00;
кабинет № 16 — с 8:00 до 12:30 и с 13:00 до 16:00.
10. Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника
ул. Всеволода Змиенко, 10, 1-й этаж, кабинет №6, обзоры дерматолога:
понедельник, среда – с 9:30 до 16:00; вторник – с 10:00 до 14:00.
11. Городская клиническая больница №1
– консультативно-диагностическое отделение № 1, ул. Болгарская, 38, 1-й этаж:
кабинет №119: пн, ср, пт. – с 8:00 до 13:00; вт. – с 12:00 до 16:00; чт. – с 12:00 до 17:00;
кабинет №116: пн, вт, чт, пт. – с 14:00 до 15:40; ср. – с 8:00 до 09:40;
кабинет №132: вт, чт. – с 8:30 до 14:30; ср. – с 14:00 до 20:00;
– консультативно-диагностическое отделение №2, ул. Ивана и Юрия Лип, 1:
1-й этаж, кабинет онколога № 4, понедельник, вторник — с 9:00 до 15:00.
12. Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 16:00.
13. Городская клиническая больница №10, диагностически консультативный центр №1
ул. Алексея Вадатурского, 61а, 2-й этаж, кабинет №10: вт, ср, чт. – с 9:00 до 14:45.
14. Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр
ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж:
кабинет онколога №26: с 9:00 до 13:00;
кабинет дерматолога №28: пн, ср, пт. – с 9:00 до 14:00.
Следует отметить, что меланома является одним из самых агрессивных видов рака кожи, но при раннем обнаружении шансы успешного лечения значительно возрастают. Регулярные профилактические осмотры и внимание к изменениям на коже могут спасти жизнь.
Напомним, жители Одесской области в мае могут бесплатно проверить состояние здоровья в своих общинах в рамках проекта «Городок здоровья». В мобильных медицинских пунктах можно пройти базовое обследование, сдать экспресс-анализы и получить консультации врачей.
Также читайте:
- Санаторий «Куяльник»: сколько стоит отдых и можно ли лечиться бесплатно
- Жители Рени в Одесской области не могут пройти скрининг 40+: что делать в такой ситуации