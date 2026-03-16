Ключевые моменты:

Электрические грузовики доставляют украинское зерно в порты Одессы.

Расстояние 800 км. без дизеля.

Морской коридор работает, несмотря на атаки РФ.

Украина и Румыния планируют строительство моста между Орловкой и Исакчей для сообщения с ЕС.

Исторический рейс для украинского экспорта

Украина переживает исторический момент. Как сообщил аграрий из Полтавщины Олег Щегельский, электрические грузовики впервые совершили рейс с зерном в одесские порты.

Стоит отметить, что два электрических грузовика преодолеют около 800 км в одну сторону — это первая подобная поездка в истории страны.

Добавим, что с начала маркетингового года 2025-2026 Украина экспортировала более 15,3 млн. тонн зерновых и зернобобовых. В частности:

пшеницы — 7,8 млн т (в прошлом году — 9,7 млн ​​т);

ячменя — 1,3 млн т (в прошлом году — 2 млн т);

кукурузы – 5,9 млн т (в прошлом году – 9,5 млн т);

ржи – 0,2 тыс. т (в прошлом году – 10,8 тыс. т).

Также за границу отправили 34,3 тыс. т муки. Кроме того, Украинский морской коридор продолжает работать, несмотря на постоянные атаки россиян на порты Одесской области. Это ведь единственный путь для морских перевозок.

Напомним, Украина и Румыния планируют построить мост через Дунай между Орловкой и Исакчей для прямого сообщения с ЕС. Сейчас в Одесской области действует лишь паромная переправа, которая неоднократно подвергалась российским атакам, в том числе масштабной в конце 2025 года.