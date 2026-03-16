Ключевые моменты:
- Электрические грузовики доставляют украинское зерно в порты Одессы.
- Расстояние 800 км. без дизеля.
- Морской коридор работает, несмотря на атаки РФ.
- Украина и Румыния планируют строительство моста между Орловкой и Исакчей для сообщения с ЕС.
Исторический рейс для украинского экспорта
Украина переживает исторический момент. Как сообщил аграрий из Полтавщины Олег Щегельский, электрические грузовики впервые совершили рейс с зерном в одесские порты.
Стоит отметить, что два электрических грузовика преодолеют около 800 км в одну сторону — это первая подобная поездка в истории страны.
Добавим, что с начала маркетингового года 2025-2026 Украина экспортировала более 15,3 млн. тонн зерновых и зернобобовых. В частности:
- пшеницы — 7,8 млн т (в прошлом году — 9,7 млн т);
- ячменя — 1,3 млн т (в прошлом году — 2 млн т);
- кукурузы – 5,9 млн т (в прошлом году – 9,5 млн т);
- ржи – 0,2 тыс. т (в прошлом году – 10,8 тыс. т).
Также за границу отправили 34,3 тыс. т муки. Кроме того, Украинский морской коридор продолжает работать, несмотря на постоянные атаки россиян на порты Одесской области. Это ведь единственный путь для морских перевозок.
Напомним, Украина и Румыния планируют построить мост через Дунай между Орловкой и Исакчей для прямого сообщения с ЕС. Сейчас в Одесской области действует лишь паромная переправа, которая неоднократно подвергалась российским атакам, в том числе масштабной в конце 2025 года.