Ключевые моменты:

Цены на бензин, дизель и автогаз резко выросли в Одессе в сутки на 2-3 грн/л из-за обострения на Ближнем Востоке.

Дороже всего: ОККО, WOG.

Ожидаются дальнейшие колебания, если геополитическое напряжение сохранится.

Что с ценами

Водители Одессы уже ощутили последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке: цены на топливо на местных АЗС выросли почти по всем видам за последние сутки на несколько гривен. Цены по состоянию на 4 марта по даным Авториа:

ОККО

А-95+ — 71,98 грн

А-95 — 68,98 грн

А-92 — 68,98 грн

Газ — 40,99 грн

WOG

А-95+ — 71,98 грн

А-95 — 68,98 грн

А-92 — 68,98 грн

Газ — 40,97 грн

UPG

А-100 — 68,90 грн

А-95+ — 65,90 грн

А-92 — 65,90 грн

Газ — 40,50 грн

БРСМ-Нефть

А-95 — 60,99 грн

ДТ — 60,99 грн

Газ — 35,99 грн

AMIC

А-95 — 63,99 грн

ДТ — 63,99 грн

Газ — 37,99 грн

Укрнефть

А-95+ — 68,98 грн

А-95 — 65,98 грн

А-92 — 61,99 грн

ДТ — 65,98 грн

Газ — 37,99 грн

SOCAR

А-95+ — 69,98 грн

А-95 — 67,98 грн

А-92 — 67,98 грн

Газ — 38,97 грн

Катрал

А-95 — 61,99 грн

ДТ — 60,99 грн

Газ — 35,99 грн

Motto

А-95 — 62,99 грн

ДТ — 62,99 грн

Газ — 36,49 грн

VST

А-95 — 64,90 грн

ДТ — 64,69 грн

Газ — 38,90 грн

Нужно отметить, перевозчики начали повышать цены на проезд в маршрутках на 10-15% «из-за подорожания цены на топливо и зарплаты». Например, во Львовской области минимальный тариф вырос с 30 до 35 грн, пишут местные СМИ.

Тем временем бензин уже под 81 грн. На WOG 95 Евро стоит 69 грн, а на ОККО и SOCAR – по 71 грн. Если же выбирать бензин 100, то дешевле на WOG – 79 грн, тогда как во вторых сетях – по 81 грн. По дизелю ситуация схожая — 68 грн и выше. Автогаз почти 41 грн и выше.

В целом заметно подорожали бензин, дизель и автогаз. Рост связан с напряженностью на Ближнем Востоке, которая оказывает давление на мировые цены на нефть, логистику и прогнозы трейдеров.

По информации изнутри заправочных топ-компаний, они подняли цены на горючее, пользуясь возможностью мировых событий, чтобы увеличить прибыль, осознавая, что влияния ситуации в Персидском заливе на рынок еще нет. Резерв для продажи горючего по старой цене есть на около месяца времени, а дальше уже может быть влияние на формирование цены исходя из ситуации на Ближнем Востоке.

Если ситуация не успокоится, одесситам следует ожидать дальнейших изменений цен в ближайшее время.

