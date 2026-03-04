Ключевые моменты:
- Цены на бензин, дизель и автогаз резко выросли в Одессе в сутки на 2-3 грн/л из-за обострения на Ближнем Востоке.
- Дороже всего: ОККО, WOG.
- Ожидаются дальнейшие колебания, если геополитическое напряжение сохранится.
Что с ценами
Водители Одессы уже ощутили последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке: цены на топливо на местных АЗС выросли почти по всем видам за последние сутки на несколько гривен. Цены по состоянию на 4 марта по даным Авториа:
ОККО
- А-95+ — 71,98 грн
- А-95 — 68,98 грн
- А-92 — 68,98 грн
- Газ — 40,99 грн
WOG
- А-95+ — 71,98 грн
- А-95 — 68,98 грн
- А-92 — 68,98 грн
- Газ — 40,97 грн
UPG
- А-100 — 68,90 грн
- А-95+ — 65,90 грн
- А-92 — 65,90 грн
- Газ — 40,50 грн
БРСМ-Нефть
- А-95 — 60,99 грн
- ДТ — 60,99 грн
- Газ — 35,99 грн
AMIC
- А-95 — 63,99 грн
- ДТ — 63,99 грн
- Газ — 37,99 грн
Укрнефть
- А-95+ — 68,98 грн
- А-95 — 65,98 грн
- А-92 — 61,99 грн
- ДТ — 65,98 грн
- Газ — 37,99 грн
SOCAR
- А-95+ — 69,98 грн
- А-95 — 67,98 грн
- А-92 — 67,98 грн
- Газ — 38,97 грн
Катрал
- А-95 — 61,99 грн
- ДТ — 60,99 грн
- Газ — 35,99 грн
Motto
- А-95 — 62,99 грн
- ДТ — 62,99 грн
- Газ — 36,49 грн
VST
- А-95 — 64,90 грн
- ДТ — 64,69 грн
- Газ — 38,90 грн
Нужно отметить, перевозчики начали повышать цены на проезд в маршрутках на 10-15% «из-за подорожания цены на топливо и зарплаты». Например, во Львовской области минимальный тариф вырос с 30 до 35 грн, пишут местные СМИ.
Тем временем бензин уже под 81 грн. На WOG 95 Евро стоит 69 грн, а на ОККО и SOCAR – по 71 грн. Если же выбирать бензин 100, то дешевле на WOG – 79 грн, тогда как во вторых сетях – по 81 грн. По дизелю ситуация схожая — 68 грн и выше. Автогаз почти 41 грн и выше.
В целом заметно подорожали бензин, дизель и автогаз. Рост связан с напряженностью на Ближнем Востоке, которая оказывает давление на мировые цены на нефть, логистику и прогнозы трейдеров.
По информации изнутри заправочных топ-компаний, они подняли цены на горючее, пользуясь возможностью мировых событий, чтобы увеличить прибыль, осознавая, что влияния ситуации в Персидском заливе на рынок еще нет. Резерв для продажи горючего по старой цене есть на около месяца времени, а дальше уже может быть влияние на формирование цены исходя из ситуации на Ближнем Востоке.
Если ситуация не успокоится, одесситам следует ожидать дальнейших изменений цен в ближайшее время.
