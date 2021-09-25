Новая плитка в Горсаду и новый авиарейс: новости Одессы за 24 сентября

В пятницу, 24 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» сообщала о таких важных событиях Одессы и Одесской области.

Ходить по Горсаду вскоре должно стать приятнее – там меняют плитку на новую.

Одесские футболисты наконец-то порадовали победой: Одесский «Черноморец» уверенно переиграл «Прикарпатье»

В Одессе своеобразно «отметились» противники вакцинации – обычно противники прививок ограничивают свою активность спорами в соцсетях, но вот нашлись и такие, кто вышел в оффлайн.

Стало известно, что в субботу почти весь центр Одессы останется без электричества: Приморский район Одессы останется без света на весь день

Как преддверие Одесского джазового фестиваля в одесском Горсаду открылась выставка коллекции картин известного музыканта Юрия Кузнецова

И в том же районе обвалился фасад здания научной библиотеки университета им. Мечникова

Полиция сообщила, что в Одесской области «маменькин сынок» разбил 6 автомобилей , в Херсонской был задержан особо опасный преступник, разыскиваемый одесской областной полицией.

Также под вечер стало известно, что из Одессы в Киев начнет летать еще один лоукостер.

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