Из Одессы в Киев начнет летать еще один лоукостер

Новый украинский лоукостер Bees Airline с 14 октября запускает регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Об этом сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook.

Самолеты будут летать пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 737-800 Next Generation.

Время в пути – один час.

Цену билета обещают в 640 грн.

Ранее Bees Airline заявили об открытии рейсов из международного аэропорта «Одесса» в азербайджанский город Гянджа, столицу Чехии Прагу и столицу Грузии Тбилиси.

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