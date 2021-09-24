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Одесский «Черноморец» уверенно переиграл «Прикарпатье»

Одесский «Черноморец» уверенно переиграл «Прикарпатье»

Одесский футбольный клуб «Черноморец» буквально разгромил «Прикарпатье» на этапе 1/16 финала Кубка Украины.

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Одесситы играли в гостях, в Ивано-Франковске.

Первый гол «моряки» забили на 11-й минуте встречи. Отметился Максим Брагару. На 17-й минуте защитник «Прикарпатья» Николай Квасный забил автогол.

Во втором тайме Евгений Исаенко забивает третий мяч в ворота хозяев. В середине второго тайма Роман Кузьмин сумел забить гол престижа.

Но голы на этом не закончились.  Последний, 4-й мяч в сетку ворот «Прикарпатья» отправил Владислав Бугай.

В украинской Премьер-лиге Черноморец сейчас на 14 месте. Прикарпатье на 12-м в Первой лиге.

Окончательный счет игры 1:4 в пользу «Черноморца» и одесская команда проходит в 1/8 финала кубка Украины по футболу.

Голы: Кузьмин, 64 — Брагару, 11, Квасный (автогол), 17, Исаенко, 50, Бугай, 82

прикарпатье черноморец

 

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Фото ФК “Черноморец”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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