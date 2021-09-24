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Задержан особо опасный преступник, разыскиваемый одесской областной полицией

Задержан особо опасный преступник, разыскиваемый одесской областной полицией

Злоумышленника задержали за убийство, которое он соверши в Новой Каховке. Но оказалось, что в Одессе его разыскивают за аналогичное преступление, а также за разбои, грабежи, причинение тяжких телесных повреждений.

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О задержании опасного преступника сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Херсонской области.

Подозреваемого обвиняют в том, что он 19 сентября убил человека  в одном из дачных кооперативов недалеко от Новой Каховки (Херсонская область).

При проведении следственных действий выяснилось, что задержанный является уроженцем Донецкой области, и разыскивается полицейскими в Одесской области за убийство и ряд других преступлений: покушение на убийство, несколько разбойных нападений, вымогательство и незаконное обращение с оружием.

Руководитель полиции в Херсонской области Александр Прокудин рассказал, что для поимки подозреваемого задействовали все силы полиции Херсонской области, его фотографии распространили в СМИ и соцсетях.

Прежде чем задержать злоумышленника, полицейские сутки шли по его следу. Теперь он по постановлению суда помещен в СИЗО.

По факту покушения на убийство следователями Каховского районного отдела полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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