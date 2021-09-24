В одесском Горсаду открылась выставка коллекции картин известного музыканта Юрия Кузнецова (фото)

В галерее ART Odessa Летнего театра одесского Горсада открылась выставка картин из коллекции известного композитора и музыканта Юрия Кузнецова.

Как сообщает пресс-центр «Ассоциации судовладельцев Украины», эта выставка организована в рамках джазового фестиваля Odessa JazzFest-2021, основателем которого был Юрий Кузнецов.

«На протяжении всей истории творчества не утихают споры о силе воздействия разных видов искусства на человеческое сознание. Исследования мозга доказали, что самый большой эффект на создание новых нейронных связей, способствующих мышлению, оказывает музыка, в частности, джаз, выдающимся исполнителем которого был Юрий Кузнецов. Убедиться в этом можно, побывав на выставке живописи и графики, которая открылась накануне проведения традиционного джазового фестиваля»,

– говорится в сообщении.

Эту выставку организовала генеральный продюсер джазового форума, жена и соратник безвременно ушедшего из жизни музыканта, Наталья Эртнова.

Выставка включает более 30 работ, подаренных музыканту одесскими художниками. В их числе произведения Евгения Рахманина, Ореста Спешинского, Юрия Коваленко, Михаила Ревы, Юрия Гальперина, Стаса Жалобнюка, Сергея Ильина, Анатолия Кравченко, Сергея Папроцкого, Артура Израйляна, Овика Зогрябяна, Сергея Кириченко, Константина Скопцова, Натальи Лозы.

Феноменальность этой коллекции в том, что выдающиеся и известные мастера кисти были не только были большими друзьями Юрия Кузнецова, но и, как признаются сами художники, многие их работы были созданы с любовью к нему и под впечатлением от его исполнительского мастерства.

Особенно наглядна в этом плане композиция Михаила Ревы, которую он создавал на сцене одновременно с игрой Кузнецова на рояле.

Напомним, что 21-й по счету фестиваль Odessa JazzFest стартует в Одессе сегодня, 24 сентября. Организаторы надеются, что, как и ранее, он станет значимым событием в культурной жизни как Одессы, так и Украины в целом.

А узнать больше о Юрии Кузнецове и почитать интервью с ним вы можете в материале «Одесской жизни» Скорбная дата одесского джаза.

Фото Николая Вдовенко