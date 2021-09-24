В одесском Горсаду меняют плитку (фото)

В одесском Городском саду кипят работы: здесь начали менять плитку. Этот процесс запечатлел фотокорреспондент «Одесской жизни».

Как представлено на фото, некоторые дорожки Горсада оградили полосатой лентой. На некоторых участках старую плитку уже сняли и прогуливаться здесь, не запачкав обувь, на данный момент сложно.

Как долго продлятся работы, которые, к слову, в одесской мэрии никак не комментировали, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что на небольшом участке одесской улицы Пастера демонтировали дорожное покрытие на тротуаре. Начались работы по его обновлению.

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