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В одесском Горсаду меняют плитку (фото)

В одесском Горсаду меняют плитку (фото)

В одесском Городском саду кипят работы: здесь начали менять плитку. Этот процесс запечатлел фотокорреспондент «Одесской жизни».

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Как представлено на фото, некоторые дорожки Горсада оградили полосатой лентой. На некоторых участках старую плитку уже сняли и прогуливаться здесь, не запачкав обувь, на данный момент сложно.

Как долго продлятся работы, которые, к слову, в одесской мэрии никак не комментировали, пока неизвестно.

Горсад, меняют плитку
Горсад, меняют плитку2
Горсад, меняют плитку3
Горсад, меняют плитку4
Горсад, меняют плитку5
Горсад, меняют плитку6
Горсад, меняют плитку7

Ранее мы сообщали, что на небольшом участке одесской улицы Пастера демонтировали дорожное покрытие на тротуаре. Начались работы по его обновлению.

Также смотрите фоторепортаж «Одесской жизни» о том, как город привыкает к холодам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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