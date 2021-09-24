В Одессе своеобразно «отметились» противники вакцинации (фото)

В Одессе противники вакцинации начали вести своеобразную пропаганду. Так, на поселке Котовского были замечены граффити, сделанные явно при помощи трафарета.

Сделанные на месте фото опубликовали местные Телеграм-каналы «Одесса ИНФО» и Xydessa.

По словам очевидцев, граффити появились на пешеходной дорожке, на углу проспекта Добровольского и улицы Ойстраха, рядом с входом в сквер перед храмом.

Не исключено, что такие же надписи можно увидеть и в других местах.

Как относиться к такой «агитации», безусловно, каждый должен решать для себя сам. Между тем, стоит напомнить, что с 23 сентября в Украине введена «желтая» зона адаптивного карантина из-за роста заболеваемости COVID-19.

На утро пятницы, 24 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 622 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее из было 402. В Украине официально подтвердили 9 058 новых случая COVID-19 против 7 866 сутками ранее.

Напомним, что в ближайшие выходные дни, 26 и 27 сентября, в Одессе снова будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

Ранее тревогу забили волонтеры одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров». Глава фонда Катерина Ножевникова просит не пренебрегать вакцинацией, так как привитые люди переносят коронавирусную болезнь намного легче, и сделать прививку хотя бы своим пожилым родителям.

Также стало известно, что Минздрав Украины хочет утвердить перечень сфер, для которых вакцинация от COVID-19 станет обязательной.