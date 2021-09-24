Новости Одессы и Одесской области

В Одессе своеобразно «отметились» противники вакцинации (фото)

В Одессе своеобразно «отметились» противники вакцинации (фото)

В Одессе противники вакцинации начали вести своеобразную пропаганду. Так, на поселке Котовского были замечены граффити, сделанные явно при помощи трафарета.

Подписаться

Сделанные на месте фото опубликовали местные Телеграм-каналы «Одесса ИНФО» и Xydessa.

По словам очевидцев, граффити появились на пешеходной дорожке, на углу проспекта Добровольского и улицы Ойстраха, рядом с входом в сквер перед храмом.

Не исключено, что такие же надписи можно увидеть и в других местах.

послание антиваксеров в Одессе2

Как относиться к такой «агитации», безусловно, каждый должен решать для себя сам. Между тем, стоит напомнить, что с 23 сентября в Украине введена «желтая» зона адаптивного карантина из-за роста заболеваемости COVID-19.

На утро пятницы, 24 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 622 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее из было 402. В Украине официально подтвердили 9 058 новых случая COVID-19 против 7 866 сутками ранее.

Напомним, что в ближайшие выходные дни, 26 и 27 сентября, в Одессе снова будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

Ранее тревогу забили волонтеры одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров». Глава фонда Катерина Ножевникова просит не пренебрегать вакцинацией, так как привитые люди переносят коронавирусную болезнь намного легче, и сделать прививку хотя бы своим пожилым родителям.

Также стало известно, что Минздрав Украины хочет утвердить перечень сфер, для которых вакцинация от COVID-19 станет обязательной.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить