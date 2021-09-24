В Одессе обвалился фасад здания возле Горсада

Об этом сообщило издание «Думская», со ссылкой на очевидцев случившегося.

В результате инцидента пострадавших нет.

Научная библиотека Одесского национального университета им. И. И. Мечникова одна из старейших в Украине. Нынешнее ее здание построено в 1849 году по проекту Франца Боффо.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала, что в корпусе ОНУ им. Мечникова на Французском бульваре прямо на занятиях обвалилась часть потолка в аудитории.

Также сообщалось об обрушении части фасада одесского Главпочтамта.

Фото “Думской”