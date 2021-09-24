В Одессе обвалился фасад здания возле Горсада

На улице Преображенской, угол Горсада, упали фрагменты фасада научной библиотеки университета им. Мечникова.
Об этом сообщило издание «Думская», со ссылкой на очевидцев случившегося.
В результате инцидента пострадавших нет.
Научная библиотека Одесского национального университета им. И. И. Мечникова одна из старейших в Украине. Нынешнее ее здание построено в 1849 году по проекту Франца Боффо.
Недавно «Одесская Жизнь» сообщала, что в корпусе ОНУ им. Мечникова на Французском бульваре прямо на занятиях обвалилась часть потолка в аудитории.
Также сообщалось об обрушении части фасада одесского Главпочтамта.
Фото “Думской”