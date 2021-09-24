Новости Одессы и Одесской области

Опасный завод и безопасные «зебры»: чем запомнился в Одессе четверг 23 сентября

Опасный завод и безопасные «зебры»: чем запомнился в Одессе четверг 23 сентября

В четверг, 23 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие главные новости Одессы и Одесской области.

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Одесский нефтеперерабатывающий завод не работает с 2014 года. Но на нем остались взрыво- и пожароопасные вещества. Ситуация чревата экологической катастрофой.

В Украине в сентябре опубликовали два рейтинга: конкурентоспособности городов и качества жизни. В первом Одесса оказалась на последнем месте. Во втором на 14 месте из 24.

По состоянию на 22 сентября в Одессе осталось 21 учебное учреждение, где не соблюдается норма «желтой» зоны и 80% персонала не привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подала судебные иски против 18 одесских учебных заведений с требование закрыть их из-за проблем с пожарной безопасностью.

В ближайшее время в Одессе появится десяток нерегулируемых переходов, призванных обезопасить пешеходов.

В Одессе на небольшом участке улицы Пастера демонтировали дорожное покрытие на тротуаре. Начались работы по его обновлению.

Фото из Facebook Артема Сидоренко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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