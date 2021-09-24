В Одесской области «маменькин сынок» разбил 6 автомобилей

В городе Черноморске Одесской области 17-летний парень взял без спроса мамин автомобиль и поехал кататься. Но не справился с управлением и въехал на парковке сразу в пять автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.

По данным полиции, 17-летний парень стащил у матери ключи от машины, сел за руль, не справился с управлением и протаранил припаркованные на обочине авто. Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, около 18:00 в центре Черноморска

В результате аварии никто не пострадал, но шесть автомобилей, включая машину виновника ДТП, получили механические повреждения.

Патрульные составили на несовершеннолетнего два админпротокола.

Первый по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). И второй – по ст. 126, ч. 2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим прав) КоАП, — говорится в сообщении.

За вождение без прав парню грозит 5100 грн штрафа.

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Фото Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области