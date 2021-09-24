Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области «маменькин сынок» разбил 6 автомобилей

В Одесской области «маменькин сынок» разбил 6 автомобилей

В городе Черноморске Одесской области 17-летний парень взял без спроса мамин автомобиль и поехал кататься. Но не справился с управлением и въехал на парковке сразу в пять автомобилей.

Подписаться

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.

По данным полиции, 17-летний парень стащил у матери ключи от машины, сел за руль, не справился с управлением и протаранил припаркованные на обочине авто. Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, около 18:00 в центре Черноморска

В результате аварии никто не пострадал, но шесть автомобилей, включая машину виновника ДТП, получили механические повреждения.

Патрульные составили на несовершеннолетнего два админпротокола.

Первый по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). И второй – по ст. 126,  ч. 2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим прав) КоАП, — говорится в сообщении.

За вождение без прав парню грозит 5100 грн штрафа.

Читайте также: В Одессе пьяный водитель разбил сразу три машины

Еще по теме: Авария на Заболотного: 25-летний водитель разбил 5 авто

Фото Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить