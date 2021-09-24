Приморский район Одессы останется без света на весь день – список адресов

Завтра, в субботу, 25 сентября, Приморский район Одессы будет обесточен на весь день из-за ремонтных работ.

Как сообщают в пресс-службе одесской мэрии, Одесская ТЭЦ проводит плановые ремонтные работы на оборудовании для подготовки к осенне-зимнему периоду. Как сообщают специалисты ТЭЦ, проведение подобных работ предусматривает обесточивание ряда объектов.

В частности, с 06:00 до 18:00 часов без электроснабжения останутся такие адреса:

ул. Греческая, 1, 5, 2, 12-14, 20-24, 7-19, 43, 45, 23-27, 28-52, 31-35, 48;

ул. Пушкинская, 3, 5-9, 2-18, 13, 19, 24-26;

ул. Дерибасовская, 1,5-9, 4, 6, 8-18, 13-19, 13, 20, 27, 29, 31, 24, 29-33;

ул. Польская, 3-7, 2, 4;

ул. Ланжероновская, 1, 2-4, 3-5, 6-8, 13-21, 16-24;

ул. Екатерининская, 2, 2-14, 7-11, 17, 19, 16-32, 19-41, 54-70, 57-75;

пер. Чайковского, 11-17, 4-18, 1;

Екатерининская площадь, 1-5, 4;

ул. Ришельевская, 4-10, 5-7, 11-19,12,14, 26-48;

Красный переулок, 1, 3;

ул. Бунина, 2, 4, 1-7, 15, 25, 24, 27-39, 13-27, 16-30, 38, 40;

Приморский бульвар, 1,6, 10-14, 9-13;

Воронцовский переулок, 3-13, 6-10;

Думская площадь, 1, 2;

Военный спуск, 5, 6-18, 1-3;

пер. Чайковского, 16;

ул. Гоголя, 5-25, 2-18;

Сабанеев мост, 3, 5;

ул. Преображенская, 2-8, 24-36, 15-23, 36-46, 27, 29, 77, 94, 96;

ул. Канатная, 6-18, 11, 19-27;

Сабанский переулок, 1, 2, 4;

ул. Софиевская, 2-6, 34;

ул. Карантинная, 2-8, 1-5а;

пер. Некрасова, 1-7;

Деволановский спуск, 1-7, 8-12, 17;

ул. Гаванная, 5, 7-13, 2-12;

ул. Приморская, 1-15;

Польский спуск, весь;

Карантинный спуск, 1;

Ланжероновский спуск, 2;

ул. Ланжероновская, 1, 2-4;

Маразлиевская, 44-48, 20-30;

Таможенная площадь, 1;

пер. Маяковского, 4-10, 9;

Красный переулок, 2-14, 3-11;

Греческая площадь, 1-5, 19;

ул. Жуковского, 11-17, 14-22, 30-42, 41-47;

ул. Еврейская, 20-32;

ул. Польская, 9/13, 14-18;

Соборная площадь, 1, 2-14;

ул. Вице-адмирала Жукова, 2, 4, 7, 9, 17, 19, 8-14;

Александровский проспект, 14;

ул. Ланжероновская, 21, 26, 28;

площадь Веры Холодной, 1, 3;

ул. Нежинская, 77-79;

ул. Дворянская, 1/3, 7-25, 6-30, 31, 33;

ул. Садовая, 1, 10, 14-20, 11-21;

ул. Пастера, 3-11, 8-18, 2-4, 24, 17-25, 36-64;

ул. Щепкина, 4-18, 1-21;

ул. Торговая, 15, 21-35, 14-20;

ул. Конная, 2-14, 19, 16-24, 11-13;

ул. Нежинская, 2-12, 11-53, 14-44;

ул. Новосельского, 1-5, 2-12, 15-19, 24-42, 9, 20, 22, 2-12, 63-67, 64-80;

ул. Коблевская, 2-20, 3-11, 26-32, 27-33;

переулок Маланова, 16, 18;

ул. Балковская, 1-9, 10-12, 22, 21-33, 125;

переулок Митракова весь;

ул. Ольгиевская, 12-26, 25-27, 33, 37, 5-9, 6-10, 15;

переулок Ляпунова, 2-12, 3-9;

ул. Княжеская, 13-17, 12-16, 2-10, 1,3/5, 3-11, 4-10, 20-40, 9, 11, 21-35;

ул. Комсомольская, 21-41, 1-13, 2-14;

ул. Мечникова, 2-8, 12, 7, 20-28, 34;

ул. Пастера 2, 3, 4, 13, 22-34;

переулок Сеченова, 10, 12, 11, 13;

Матросский спуск весь;

Площадь 10 Апреля, 18-24;

Пишоновский спуск;

Ломаный переулок весь;

Скидановский спуск, 7а, 20а, в;

ул. Манежная, 28-38;

ул. Пишоновская, 12/1;

Ольгиевский спуск;

Херсонский сквер;

ул. Старопортофранкрвская, 1, 2;

ул. Ватутина, 4-18, 3-21, 36;

ул. Прохоровская, 1-9, 47;

ул. Мечникова, 106-108;

ул. Б.Хмельницкого, 1, 1/3, 3, 20;

ул. Базарная, 89-95, 120, 47-57, 76-80;

ул. Тираспольская, 10-26, 11-19, 25-35;

Щепной переулок весь;

ул. Успенская, 74, 82, 125;

ул. Дегтярная, 6-10, 1, 3;

ул. Кузнечная, 25-35, 40-42;

переулок Банный, 2, 4;

ул. Комсомольская, 58-66, 129-131;

Книжный переулок, 3, 17;

ул. Пантелеймоновская, 21/3, 128, 95-101, 72-116;

ул. Куйбышева, 28, 35, 37;

ул. Малая Арнаутская, 82, 84, 113;

ул. Новощепной ряд, 7/9;

ул. Эстонскя, 21;

Привоз;

Александровский проспект, 34, 33-41;

ул. Большая Арнаутская, 64-68, 81, 89;

ул. Болгарская, 6, 2;

ул. Мясоедовская, 2-16, 3-7, 38-45, 15-37, 26-30, 39;

ул. Сеченова, 2, 3-9;

ул, Коблевская, 1;

Валиховский переулок, 10;

Газовый переулок, 8;

ул. Торговая, 15, 24;

ул. Приморская, 24-34, 29-39, 42, 43, 49-59;

ул. Маринеско, 8;

П-к Армейский.

Также сообщается, что на период обесточивания ключевые социально важные объекты – Одесская инфекционная больница, Одесский железнодорожный вокзал и холодильные установки Одесского порта – будут обеспечены резервным питанием.