Ключевые моменты:

РФ ударила БпЛА по винзаводу в Белгород-Днестровском районе: повреждена крыша производственного здания, вспыхнул пожар.

Пострадавших пока нет.

Службы устраняют последствия на месте.

Повреждена крыша

По информации Председателя Одесской ОВА Олега Кипера, в Белгород-Днестровском районе зафиксировано поражение ударным БПЛА. В результате, на территории винзавода повреждена крыша производственного здания с последующим возгоранием. Информация о пострадавших пока не поступала.

Кипер отметил, что соответствующие службы работают на месте и ликвидируют последствия вражеского удара.

Напомним, что в эту ночь российские дроны ударили по Одессе и области ночью, повредив жилую застройку и энергетическую инфраструктуру. Двое мирных жителей ранены. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс. семей области.