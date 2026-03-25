Ключевые моменты:

24 марта вечером российский дрон ударил по югу Одесской области, разрушив жилой дом и повлек пожар.

Погибла 87-летняя женщина, 59-летняя женщина получила травмы средней тяжести и находится под контролем.

Новые детали из Одесской области

Вечером 24 марта российский дрон ударил по югу Одесской области, разрушив жилой дом. В результате атаки возник масштабный пожар. В общей сложности повреждены шесть соседних частных домов.

Утром 25 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что, к сожалению, погиб человек в результате атаки по югу Одесщины. Речь идет о 87-летней женщине. Еще одна женщина, 59 лет – травмирована. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Добавим, что 24 марта 2026 во Львове в результате российской атаки был поврежден жилой дом в центре города. Есть раненые. Также из-за атаки погибли два человека в Ивано-Франковске.

