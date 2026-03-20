Вражеские дроны ударили по порту в Одесской области

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос. Кстати, суда были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Кроме этого, получили повреждения административные здания. К сожалению, пострадали два человека. Кипер подчеркнул, что на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы. На местах событий продолжаются работы по устранению последствий.



Напомним, после массированной дроновой атаки в ночь на 19 марта в Приморском районе Одессы повреждены 12 домов, двое пострадавших госпитализированы. В Киевском районе выбито около 180 окон в многоэтажке и общежитии. В Хаджибейском районе частично разрушен жилой дом.