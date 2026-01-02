Ключевые моменты:

Ночью 3 января порывы юго-западного ветра достигнут 15–17 м/с.

В Одессе и области будет тепло, но ветрено и дождливо.

Власти просят ограничить передвижения и напоминают об опасности у моря.

Погода в Одессе 3 января

По данным Гидрометцентра, в Одессе объявлено предупреждение I уровня опасности (желтый).

Ночью 3 января ожидаются сильные порывы юго-западного ветра скоростью до 15–17 м/с.

Погода в городе будет облачной с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют, а днем возможен небольшой дождь. Ветер днем сменит направление на северо-западный и ослабнет до 9–14 м/с.

Температура воздуха: ночью +2…+4 °C, днем +6…+8 °C.

Предупреждение властей: безопасность во время непогоды

Городские власти призывают жителей и гостей Одессы быть внимательными и следить за изменениями погоды. При ухудшении условий рекомендуется ограничить поездки по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.

Одесситов просят не ходить под деревьями и линиями электропередач — из-за сильного ветра возможны падения веток и кабелей. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями, ЛЭП и на решетках ливневой канализации.

Погода в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут похожими.

Ночью — без существенных осадков, днем — небольшой дождь.

Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 9–14 м/с, ночью местами с порывами до 15–17 м/с.

Температура ночью — от 1 °C мороза до +4 °C, днем — +3…+8 °C.

На автодорогах области видимость остается хорошей.

