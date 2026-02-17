Ключевые моменты:

Пик магнитной активности возможен в ночь на 17 февраля.

Индекс Kp составит 2–4 балла — это слабые возмущения.

Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Магнитные бури 18 февраля: прогноз

По данным международных центров космической погоды, 17–18 февраля ожидаются умеренные геомагнитные возмущения. Индекс планетарной активности Kp прогнозируется на уровне 2–4 баллов. Это соответствует спокойной или слабо возмущённой магнитосфере.

Пик активности вероятен в ночные часы 17 февраля по всемирному времени (UTC). Максимальные значения могут достигать 4 баллов, что относится к слабой буре уровня G1. Днём обстановка станет более стабильной, хотя вечером возможны кратковременные колебания. Сильных магнитных бурь уровня G2 и выше в эти даты не прогнозируется.

Как магнитные бури влияют на людей и технику

При уровне Kp до 4 баллов серьёзного влияния на большинство людей не наблюдается. Однако у метеочувствительных граждан, а также у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией возможны:

головные боли,

скачки артериального давления,

нарушения сна,

повышенная утомляемость.

Специалисты отмечают, что тяжёлые осложнения случаются редко, а неприятные симптомы чаще связаны с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

При слабых бурях возможны незначительные помехи радиосвязи и навигационных систем. Однако перебоев в энергосетях не ожидается.

Серьёзные технологические последствия обычно возникают только при бурях уровня G3 и выше, которые в ближайшие дни не прогнозируются.

Что делать во время магнитной бури

В дни повышенной геомагнитной активности рекомендуется:

соблюдать режим сна и отдыха,

избегать стрессов,

контролировать давление,

ограничить употребление кофе и алкоголя,

пить больше воды,

уменьшить интенсивность физических нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями следует придерживаться рекомендаций врача и внимательно следить за самочувствием.

